Cooperacion entre Gobierno, Web y Santa Rosa ta logra e meta di ofrece awa agricola na un tarifa reduci

Recientemente, Gobierno di Aruba y WEB Aruba a firma un acuerdo, pa agricultornan, horticultor y criadornan di bestia, cu ta produci pa un meta comercial na Aruba, por aplica pa haya awa produci na un prijs fiho di Awg 5,50 pa m3 (meter cubico) cu un compra minimo garantisa di 10 m3. Adicional na esnan cu ya ta produci ariba un nivel comercial, cunukero y criador di edad 65+ cu ta registra na Santa Rosa y cu tin un tereno di 400 m2 pa planta, tambe ta bin na remarke pa e landbouwmeter aki, cu un periodo introductorio di 6 luna sin mester registra na KVK. Di e forma aki ta ofrece nan tambe e oportunidad pa nan crea un negoshi chikito di nan proyecto y stimula nan pa registra na KVK pa por sigui haci uzo di e awa di WEB na e tarifa special.

Desde dialuna ultimo, a inicia e proceso di entrega di e documentonan pa cunukero, criador di bestia comercial y 65+ cu ta registra na Santa Rosa y of na KVK. Un logro sigur importante, pa e sector agrario di Aruba, ya cu esaki ta representa un era nobo pa tur esnan cu ta desea di haci un negoshi di nan plantacion of di nan cria di bestia. Esaki lo aporta na sector primario y seguridad di cuminda local.

Proceso di preparacion

Despues di un periodo di preparacion, finalmente e cunukeronan por ricibi nan documentonan pa por ricibi e awa na un tarifa reduci di WEB. A haci un cita cu tur esnan cu ta bin na remarke pa e tarifa special y finalmente dialuna y diamars ultimo, un team di WEB Aruba y Santa Rosa a atende cada productor, dunando tur splicacion encuanto e proceso, e reglanan pa uzo di e awa y finalmente nan a ricibi nan carta di aprobacion di Santa Rosa. E carta di aprobacion aki ta un di e condicionnan pa por bini na remarke pa e tarifa reduci di WEB. E alegria y aprecio pa e incentivo aki pa stimula e sector tabata obvio y ta spera cu mas cunukero 65+ di plantacion activo ta registra na Santa Rosa y aplica pa ricibi nan carta di aprobacion.

E prome grupo

E prome grupo cu a ricibi nan carta na Santa Rosa, ta entre otro sr. Rosendo Koolman, sr. Urbano Rasmijn, sr. Timoteo Martijn, sr. Franklin Boekhoudt y sr. Mario Britten. Tambe a entrega carta na companianan agrario cu ta produci na un escala mediano of grandi cual lo aporta na engrandece e sector agrario di Aruba y stimula studiantenan local pa nan scoge un carera den e ramo importante aki.

14 di october 2020

Rekisitonan

E cunukero mester tin un percela di tereno cu un superficie di por lo menos 400 m2 cu ta totalmente destina pa agricultura, horticultura of cria di bestia y mester ta registra den e registro di Camara di Comercio y industria. Sea cu e cliente tin un conexion di awa caba di WEB Aruba of no, e lo mester aplica pa un meter cu tarifa reduci cu ta exclusivamente pa propositonan di agricultura, horticultura y cria di bestia commercial. Ademas, e meter special aki ta mara na e condicionnan di entrega di awa potable na Aruba door di WEB Aruba.

Pa por bin na remarke pa un meter cu tarifa reduci, e agricultor mester ta registra na DLVV y mester aplica na Santa Rosa cu su registro valido di KVK, como cunukero, criador of apicultor. Ademas, criadornan di bestia mester tin un carta di aprobacion di Departamento di Salubridad Publico. Na momento cu registra, e agricultor, horticultor of propietario di bestia, mester presenta copia di su contract di huur di e tereno of titulo di e propiedad hunto cu un identificacion valido pa e por ricibi su carta di aprobacion. Unabes cu e ricibi su carta di aprobacion di Santa Rosa y/of di Departamento di Salubridad Publico, e por aplica pa e meter special na WEB, pa medio di e formulario di contacto riba www.webaruba.com. Un otro opcion ta cu e cunukero por pidi Santa Rosa pa manda WEB e informacion y WEB lo haci un cita cu e cliente. Solamente via cita por aplica pa un meter cunukero na WEB.

Pa cualke informacion of pregunta, por manda un e-mail na [email protected] of por yama 585-8102.

