Cooperacion cu doño di tereno a logra kita bus bandona na Santa Cruz

Despues cu a sali un video riba red social unda hobennan ta huma marihuana den un bus bandona y un media a cuestiona cu tin problema social na scol cu punto esaki no a cay den bon tera pa e scol pasobra no ta studiante di e scol y e media no kier a retifica.

Sr Robby Rosel di City Inspector a comenta cu for di algun tempo caba tabata trahando riba e situacion aki pero debi cu e tereno ta priva mester a cana un caminda. No por culpa ningun hoben di e scol cerca pasobra tabata otro hoben tabata den e bus aki haciendo nan actonan baho. Cu cooperacion di e doño di e tereno famia Croes a papia cu nan pa asina kita e bus bandona aki. Tin tanki bandona, y mucho mas cosnan cu e doño lo coopera pa kita, maske cu ta tereno priva.

Propetario di e tereno Sr Croes mes no tabata sa kico a pasa cu hoben ta huma marihuana aden e bus tin un tempo caba bandona riba su tereno y el a busca un solucion di biaha ora City inspector a yame pa kita e bus. Asina a busca takelwagennan pa bay cu e bus pa bay corta hero bieu. Sr Croes a bisa e sa cu hobennan ta pasa riba e tereno aki bay ariba of abou nan ta huma cigaria nan ta tira piedra riba dje y e sa pidinan pa stop y despues el a sali for di su tereno y no a bin traha mas riba esaki y e ta haya tende cu hobennan ta haci mal uso di su tereno.

Sr Lito Lacle tambe tabata presente na momento cu a kita e bus bandona, e ta manda un compliment pa City Inspector cu ta haciendo e trabou aki pa kita vehiculonan bieu riba caya. Anos tin cu bay traha mas bien na e parti di preventivo y concientisa e pueblo. E problema di droga no ta solamento na un bus y e ta mas grandi cu bus y mester bay atende cu esaki na otro manera. Ta dos siman pasa nos a haya e melding y a bay over na detene e muchanan cu tabata den e bus cu tabata usa droga y a bay cu nan warda, e accion represivo di parti Cuerpo Policial ta tumando luga. E accion aki di kita e bus ta kita un parti chikito di e problema pero unda cu ta cu nan kier usa e droga nan ta use, mester bay over na concientisa e pueblo na Aruba con grandi e problema di droga ta bou di hobennan.

Sr Fraser di InfrAruba a duna di conoce cu nan ta envolvi den casonan asina unda pueblo ta mira y por raporta na InfrAruba unda nos ta envolvi cu departamentonan di BIC, directie natuur, pero esaki ta depende na cua departamento ta keda envolvi. Nos ta bezig cu proyectonan di autonan bandona den bario, y of casnan bandona cu ta keda usa cu muchanan ta usa pa droga. Ta pidi pueblo si bo mira cosnan for di man, cas bandona peligroso, auto bieu por bay riba e website di InfrAruba y manda e potret cu e datos. Nos ta atendiendo cu tur meldingnan Sr. Fraser a duna di conoce.

