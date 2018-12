Controlnan riba vuurwerk lo cuminsa dia 27 di december

No falta mucho mas pa caba 2018 y e temporada di klapchi ta den porta. Algun container a yega caba, y e resto di containernan lo yega den e proximo dianan. Sra. Liliana Rasmijn, vocero di polis ta amplia mas ariba e tema aki.

E comision di klapchi ta reuni hopi trempan cu e rebendedonan di klapchi. Tur cos ta keda mescos, pero solamente ta purba di enfatisa loke a bay robes e aña prome, pa cuminsa drecha esaki. Pero toch, leu a leu ta haya uno cu no tabata sa di cualke cos. Pero ta pa añanan largo caba nan ta bende clapchi. Nan sa di e condicionnan caba y e controlnan ta hopi estricto. Si wak bon ta sali cu’n grupo loke ta di DTI, Brandweer y tambe Cuerpo Policial ta bay hunto controla e luganan.

Si na cualke luga un di e departamentonan confronta cu algo cu no ta bon, tur e departamentonan ta evalua e situacion eynan. Hopi biaha ta dunanan un tempo pa drecha loke ta fout, of si e container no ta bon para, ta hala esaki y ta busca un solucion toch, ya cu e rebendedonan a inverti nan placa. Pero, si ta keda mantene e reglanan. E rebendedonan di trempan caba tin e condicionnan, ta wordo poni na altura si tin cualkier cambio y asina ta purba na caba e aña na un manera bon, y pa otro aña na januari caba ta reuni ariba cualkier cos cu por a bay robes e aña prome.

Si tin un rebendedo nobo, toch nan sa di e reglanan. Durante aña ta reuni cu esakinan, y despues ta bin paga e vergunning. Ora cu paga esaki, ta bolbe dunanan e condicionnan, ta splica nan pa nan corda cumpli e reglanan. Y un ora pa otro, si wak cu nan no ta cumpli cu e reglanan, ta keda e opcion di dal e luga cera. Ta negocia cu nan toch, pero no por wanta mucho mas. Tur hende ta bon na altura y ta warda 27 di december yega pa cuminsa cu e controlnan, cu lo dura di dia 27 te cu 31 di december. Te ora cu solo sali, te cu 9 or di anochi. No mag pasa despues di 9 or di anochi.

Sra. Rasmijn a enfatisa cu tur luga, sin excepcion, mester cera pa 9 or di anochi. Rebendedonan cu e aña anterior a haci cosnan ilegal, e comision di klapchi tin esakinan na bista caba. Cuerpo Policial ta keda boga pa siguridad, ya cu mayoria di biaha (si no ta tur), e containernan aki ta poni den un luga habita.

