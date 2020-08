Controlnan di Wardacosta ta sigui

Durante utlimo dianan por a nota algun grito di algun persona den comunidad purbando di atacha e integridad y forma di proceder di personal di Wardacosta su punto di sosten na Aruba. Pa medio di e comunicado aki, Wardacosta ta informa lo siguiente.

Pa algun tempo caba tin un fenomeno andando caminda algun boto local ta drenta awanan territorial di Venezuela pa bai buska pisca procedente di botonan, probablemente Venezolano. Ta un fenomeno cu a cuminsa prome cu e pandemia di COVID-19 a presenta, na unda capitan i/of tripulantenan di botonan a admiti cu nan ta bay busca pisca. Wardacosta y Fiscal di Ministerio Publico encarga cu asuntonan di Wardacosta ta subraya cu controlnan riba tur boto lokal cu ta sali for di awanan territorial y bin bek lo continua rigurosamente. Botonan local cu ta ser sospecha di haci traspasonan di por ehempel pisca riba laman, tambe lo sigui wordo controla rigurosamente.

Wardacosta kier corda piscadonan cu tin articulo den ley cu a bin na vigor durante e pandemia di COVID-19 cu ta prohibi e tipo di practicanan aki pa motibonan di siguridad nacional cu ta entre otro importacion di COVID-19 i traspaso di mercancia. E articulo di ley aki ta bisa lo siguiente:

Paragraaf 6, lid 1 en 2, Algemene regeling bestrijding COVID-19 LII

Verbod op niet-reguliere binnenkomst via de zee van goederen

Artikel 6.1

1. Het is verboden met schepen of vaartuigen van welke aard dan ook goederen, waaronder vis, Aruba binnen te brengen zonder toestemming van de Havenmeester.

2. Het is verboden om schepen of vaartuigen van welke aard dan ook, binnen of buiten de territoriale wateren van Aruba zonder toestemming van de Havenmeester contact te maken met buitenlandse schepen of vaartuigen van welke aard dan ook met als oogmerk de overslag van goederen.

Pa conclui Wardacosta ta subraya cu semper ta y lo sigui para banda di nos piscadornan local y lo actua contra personanan cu ta actua encontra di e ley manera aki ariba menciona.

