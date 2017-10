Controlnan administrativo a bin cu resultadonan impactante pa Douane

Departamento di Aduana ta informa cu na comienso di aña a cambia e sistema di hasi control. Durante e prome mitar di aña a hasi 2 control grandi. E controlnan administrativo aki ta yama CNI “Controle na Invoer” e controlnan administrativo ta sosode despues cu e mercancia a wordo importa caba.

Proceso di e control administrativo despues di importacion

Control administrativo ta constisti door di compara e informacion cu e cliente ta hinka den nos sistema “Asycuda” cu locual e cliente ta hinka den su mesun administracion. Conforme ley, douane tin e autoridad pa pidi y haña informacion for di e administracion di clientenan. Na momento cu douane, hasiendo su controlnan, bin constata cu tin fout den calculacion, esaki lo wordo regla door di hasi un correccion den e declaracion.

E cliente lo ricibi un cobransa adicional pa e por paga e diferencia.Den caso cu durante un control douane constata cu a hasi uso di factura falso y/of a constata cu tin producto cu no a wordo declara na momento di importacion e ora ey e cliente lo wordo persegui penalmente. Esaki ta signifika cu banda di e cobransa adicional di e correccion den e declaracion tambe lo wordo agrega un transaccion den forma di un multa. Den caso cu no paga e multa y e correcion den e declaracion, e caso por bai corte cu tur consecuencianan cu esaki por trece cu ne pa e cliente. E suma di e multa ta keda completamente den man di Ministerio Publico. Na comienso di 2017, Departamento di Aduana a cuminsa cu 3 caso (3 diferente cliente). Di cual uno ta completamente kla y e resultado ta lo siguiente:

Correccion den declaracion di 250.000 florin

 Multa proponi door di Ministerio Publico di casi 1/2 miyon florin.

E di 2 y di 3 caso ta bayendo den mesun direccion cu lo trece e mesun consecuencianan cu e prome caso. E controlnan na Departamento di Aduana lo continua di mesun manera cu a wordo menciona anteriormente. Dentro di poco otro companianan lo ricibi un anuncio cu nan lo ricibi un bishita di douane pa cu e controlnan aki. Pa e motibo aki ta hopi importante pa tur companía hasi nan declaracionnan conforme ley usando factura y balornan correcto pa asina nan no haña nan mes cu sorpresa. Pasobra e sorpresa por sali nan hopi caro.