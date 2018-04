Diamars mainta por a tuma nota di e departamentonan di Gobierno, Polis, Departamento di economia y salubridad a subi caya bishita varios supermarket pariba di brug e biaha ki. A controla kende no ta cumpli cu e prijsnan cu ta para den e canasta basico y wak si tin productonan caduca riba reki pa bende y salubridad a controla higiena. Maske na algun supermarket a topa cu prijsnan cu no ta cuadra y algun producto caduca a tumanan den beslag pero nada for di man cu tin cu cera e supermarket.

