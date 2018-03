Controlando auto sospechoso envolvi den pelea a haya droga dos persona a keda deteni

Diasabra marduga na e casnan di pueblo na Cura Cabay Zuid tabata tin un bringamento unda te hasta machete a cay den wega. Polis ta yega y a mira un auto blauw chikito ta sali for di e area, y e personanan ta indica polis e auto blauw chikito ta esun envolvi den e problema. Di biaha patruya ta bira y bay tras di e auto chikito y a logra pare na Savaneta.

Den dje un pareha, a bahanan pa controlanan debi cu hendenan na e cas ta indica nan tin e machetenan y envolvi den e bringamento. Durante control no a topa nada di machete pero sakitonan di marihuana y otro tipo di droga. Hasta un pilder sospechoso haya den un pochi. A detene tanto e homber y e muhe y na warda a pasanan over pa sub fiscal. E auto a keda tuma den beslag pa investigacion.

