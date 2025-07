Dicidi si un mail ta sigur pa habri ta mas facil pa bisa cu haci. Hopi biaha ta hopi dificil pa reconoce mailnan falso, specialmente ora ta trata di atakenan dirigi.

Un manera con pa controla adres di un mail cu ba haya ta casi exactamente cu posiblemente un banco, tienda online y of hende su nomber. Cuidadosamente e nomber di esun cu a mandabo por tin un leter extra, punt of un cifra cu ta pone cu bo no ta reconoce di biaha y asina bo ta habri e mail y habri e attachment y consecuencia ba infecta bo informacionnan completo sea den computer, laptop y of celular. E hackernan por horta tur bo informacionnan di biaha.

Ultimo dianan aki e hackersnan ta activo mundialmente y principalmente yen di hende a cay den e trampa na Aruba pura pa habri un mail pasobra a wak ta un mail cu ta conoci y e subject ta cuadra pero net tin algo acerca den e mail cu ta di e hacker sin bo sa.