Controla e ATM machine prome cu haci uzo di dje

Diahuebs tabata tin un incidente serio cu ATM machinenan di banconan na Aruba. Asociación di Banco a bisa cu tur cos tabata safe y cu no tin nada particular. Sr. Lito Lacle, vocero di polis, ta amplia mas ariba esaki.

Un banco local a entrega un keho cu lo tin personanan cu probablemente lo ta poniendo cierto aparatonan riba ATM machinenna. Di biaha recherche a bay over na investigacion, pa asina pone man ariba e malhechornan. Pa mas o menos 5 or di atardi, grenspolitie ta pone man ariba e sospechoso, ta trece warda warda pa mas investigacion. Pa 10 or di anochio, a pone man ariba e di dos sospechoso y tambe un auto a wordo tuma den beslag.

Pa locual ta si a haya algo ariba e sospechosonan, Sr. Lacle a informa cu e no ta autorisa pa duna informacionnan adicional, mas bien e por duna informacion di cantidad di personanan deteni, etc.

Sr. Lacle a sigui bisa cu tarea di Cuerpo Policial y di Recherche, ora cu nan ricibi un keho, nan ta bay over na haci e investigacion bou liderasgo di Ministerio Publico. E biaha aki, em berdad keho a wordo duna, unda cu’n aparato a wordo poni pa saca informacion di e cliente, cu ta hinca carchi den ATM, pa despues nan ta saca tur e placa di e cliente.

Ora a haya e informacion aki, a tuma contacto cu Ministerio Publico, unda cu a duna ordo pa e investigacion. Manera cu esaki a cuminsa, a logra pone man ariba e prome sospechoso y despues ariba e di dos sospechoso.

E aparatonan aki tin casi mesun forma di e ATM machine. E ta dificil di detecta. Pero si wak’e bon, e ta algo anormal cu e ATM machine. Paga tino, segun Sr. Lacle. Cuerpo Policial ta sigui cu e investigacion pa pone man ariba e di tres sospechoso.

E dos personanan aki cu a purba di dal e banconan un cara abao, ta uno di nacionalidad Mericano y un otro di nacionalidad Dominicano. Pero si Sr. Lacle a bisa cu lo tin mas detencion na caminda.

E team di recherche ta trahando duro pa e investigacion aki, pa pone tur e malhechornan aki tras di tralie. Cuerpo Policial tin e deber di informa e pueblo di tur locual ta pasando aki na Aruba. Te asina leu, Sr. Lito Lacle, vocero di Cuerpo Policial.

