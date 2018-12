Controla cuminda ora di come no lage hopi afo evita di bira malo

Señora Jurette Croes di Salubridad Publico a comenta cu den e temporada aki di fin di aña hende ta cushina hopi y hasta bebe. E ta un temporada pa celebra pero tog nos mester ta conciente, y no ta comemento dimas tin efecto riba nos salud y no ta balelapena pa subi peso drasticamente. Hendenan cu tin diabetes of presion halto keda cuida esakinan y wak bon kico bo ta come.

Higiena di cuminda ta hopi importante Sra Croes ta comenta, no come cuminda cu a para pa hopi rato pafo. Si e salada cu mester ta frieu y a para pafo pa basta rato y e temperatura a baha no come esaki mas. Of si e cuminda mester ta cayente el a para pafo bira frieu no come esaki mas pasobra e bacteria ta cuminsa aumenta, y esaki ta dunabo malestar, diaree, sacamento. Cumindanan curu wak pa nan ta bon cushina y no comenan curu.

Tambe nos ta den e temporada di klapchi, esnan cu ta consumi alcohol keda leu di klapchi y no maneha bou influencia di alcohol, y ta factoranan di risico.

Jurette Croes di Salubridad Publico a bisa cu nan ta keda conscientisa e comunidad y nos ta mira cu e temporada aki ta keda un temporada vulnerabel y hopi cuminda ta keda cushina y bendi, esaki ta keda como departamento di salud publico pa haci e yamada di conscientisacion.

Si un persona bira malo ta bon pa yama e number di emergencia 911. Si den caso nos keda informa cu grupo di persona lo a come un cuminda of na un luga y a bira malo nos lo keda monitoria esaki di cerca.

