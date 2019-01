Bureau City Inspector, pa medio di su vocero, Sr. Robby Rossel a duna di conoce cu nan ta bay tin e tarea durante di Carnaval, den tur parada, pa controla e situacion di limpieza.

Tambe nan lo ta bay ta ariba e rutanan di carnaval, unda e tentnan y e kavelnan ta wordo poni. Nan ta bay ta controlando e tur loke tin di haber cu limpieza, paletnan, carton y confetti cu ta bay wordo tira durante di e parada, a indica.

Sr. Rossel a indica cu nan ta contento cu e aña aki, conhuntamente cu DIP ta bay ta traha estrictamente cu reglanan di carnaval cu cada un di e personanan cu a haya kavel lo tin cu bay cu cumpli cun’e.

Bureau City Inspector y Minister a tuma e decision cu ta bay ta trahando pa mantene Aruba limpi y tambe pa no tin palet ni carton ariba e rutanan di e parada. Esaki pa añanan largo esaki tabata wordo poni, pero no tabata wordo respeta. El a enfatisa cu cuminzando aña 2019 e reglanan aki wordo aplica di manera stricto.

Esnan cu no cumpli cu e regla lo haya nan automaticamente cu e team di City Inspector cu lo ta bay ta kitando esaki for di e ruta pa asina por mantene un ruta limpi pero principalmente pa e turista cu ta bishita Aruba, Sr. Rossel a enfatiza.

Hopi hende ta usa palet pa cera nan pida kavel of nan tereno pa evita otro hendenan drenta den nan cura. Rossel a indica cu tin diferente compania cu por huur hekinan pa asina cera e luga of cu cabuya, pero tambe por pensa riba otro decoracionnan bunita cu por pone na e kavel, na e tent of trailer, pero definitivamente palet no ta bay ta e caso, Sr. Robby Rossel a enfatisa.

CONFETTI

Pa loke ta confetti, a cuminsa controla pa esaki durante eleccion di reina infantil y hubenil. E pensamento ta cu e luga di e evento ta cerca di lama y sigur e confetti di papel no ta haci daño. Pero e confetti di plastic manera foam tur eseynan si ta haci daño na medio ambiente, specialmente na nos bida marino.

Ariba esaki ya caba a papia cu presidente di SMAC y el a bisa cu nan no ta bay ta usando esaki. Nan tin un compania di confetti cu lo ta bay ta den stadion pa tira confetti pa cada un di e reinanan.

Pero toch ta haya esunnan cu ta bende den supermercado cu tin posibilidad cu nan por drenta cu nan. E posibilidad t’ey. P’esey un suplica na e pueblo di Aruba pa no usa e confetti aki durante e eventonan. Corda riba naturaleza y lama.

Riba caya e control ta bay ta dificil, pero conscientisando e pueblo por logra un 30 pa 40% e aña aki, Rossel a manifesta.

