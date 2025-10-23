Diamars atardi te cu mey anochi agentenan policial di Districto di Oranjestad a tene un control di trafico hunto cu DTP.
A controla un total di 297 vehiculo tanto auto y brommer. Un control policial tanto prevento y represivo.
Tabata tin diferente boet pa entre otro;
chauffeur a haya multa pa maneha auto sin belasting valido, sin seguro valido, sin keuringskaart valido, sin safety-belt y diferente otro infraccion.
Trahando den equipo cu sosten di Motor Unit a logra haci e control policial na diferente punto strategico den Oranjestad.
E controlnan policial NO lo stop. E lo sigui na diferente sitio strategico, diferente orario di dia y na diferente districto.
KPA ta manda un mensahe cla na tur automobilistanan:
Nos tey na e momento cu menos bo ta pensa y wak. Preveni un multa halto cu e systema di “Paga bo boet” cu e momento ey bo ta haya e multa den bo man y den un termino cortico pa paga. Sea conciente maneha responsabel cu tur bo papelnan na ordo.
Ban nos tur yuda hunto pa un trafico sigur!