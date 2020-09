Control pa cu plachi number 2020 ya a cuminsa pa Polis

Lito Lacle vocero di Cuerpo Policial Aruba a informa cu nan a haya ok for di departamento di impuesto cu por cuminsa controla plachi number pa aña 2020 y entrante 1 September a cuminsa controla e plachi number y si e belasting ta paga di 2020. Por a tuma nota cu a alarga esaki pa Augustus y awo e controlnan lo cuminsa. Vehiculo di motor cu plachi di number 2019 por wordo para y un boet por keda duna tambe. E control ta keda na cualkier patruya riba caya por para y boet e persona cu no tin e number 2020 riba su vehiculo y si e no tin e impuesto paga completo. Tin hende tin nan impuesto paga 2020 pero no pega ainda riba nan vehiculo y ta keda na e polis si e ta bay boet e persona of no, pero ta claro cu bo mester tin bo impuesto paga pa 2020.

