Desde cu Cuerpo Policial Aruba a anuncia cu lo tin un control Nacional durante e fin di siman di Halloween, por a mira cu nos comunidad a reacciona positivamente p a cu e mensahe di concientisacion y prevencion.

Tabata for di diabierna anochi e controlnan rond di Aruba a cuminsa conhuntamente cu Unidad Motorisa, Polis di Trafico, studiantenan di Scol di Polis E.J. Watty Vos, Polisnan uniforma di diferente Districto, K9 Unit, Fiscal, Ministerio Publico, departamento di communicacon di Polis y como tambe e bus y personal di CEA pa transporte.

E PROME ANOCHI

E prome dia di control a bay fructifero maske cu KPA a informa di e control. Polis a logra kita 19 chauffeur cu a maneha auto bou influencia for di caminda.

•Un chauffeur femenino a wordo deteni dos biaha den mesun anochi pa maneha bou influencia,

•Un persona no a sigui ordo di polis,

•8 persona a perde nan rijbewijs

•dos persona indocumenta a wordo haya ta maneha auto bou influencia. Nan a wordo traspasa pa departamento di Guarda Nos Costa pa sigui cu e procedura.

E DI DOS ANOCHI

E di dos anochi Polis a kita mas persona bou influencia for di caminda publico. Den total di 16 persona a pasa nan anochi cerca polis.

•6 chauffeur a perde nan rijbewijs

•2 no tabata tin rijbewijs mes

•A detene un persona indocumenta

Cuerpo Policial Aruba ta satisfecho di por a kita chauffeurnan iresponsabel for di caminda pa asina nos ciudadanonan por a yega cas sigur. Nos por a tuma nota cu e fin di siman aki a bay relativamente trankil pa KPA maske cu tabata tin hopi polis tur caminda, pero nos comunidad a mira e seriedad y no tabata tin incidente grave of accidente grave den oranan di anochi pa mainta. Tabata tin hopi fiesta, evento y hopi persona riba caminda publico, pero nos comunidad a sa di comporta y nos di KPA ta masha agradecido. Masha danki y un pabien na cada un ciudadano!…. Keda pendiente nos tin mas mensahe di concientisacion na caminda