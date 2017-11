Control di Polis lo intensiva den e proximo dianan

Vocero di polis, Sr. Lito Lacle a duna di conoce cu polisnan lo sigui cu controlnan rond Aruba mirando cu tin hopi desaroyonan den trafico y cu e ley nobo di celular cu a drenta na vigor dia 1 di november ultimo.

E prome controlnan a duna como resultado cu a reparti 19 boet, 8 den oranan di mainta, y 11 den oranan di atardi. E control pa cu motorunit lo sigui durante tur e dianan aki. Pueblo mester bira consciente cu e unico parti cu nan tin, ta pa controla y e parti represivo.

E trahamento di ley y e comunicacion pa cu e pueblo, pa cu e ley cu a drenta na vigor, esey ta otro departamento mester take care di dje. E parti di control ta cay bou di polis y nan ta obliga di haci esaki. E controlnan a cuminsa ayera y den e dianan nos dilanti, tambe lo controla, no solamente e ley di celular, pero e trend di ultimo temponan di core bou influencia di alcohol, a dicidi di bay mas streng pa preveni cu cosnan pio por pasa.

FALTA DI EDUCACION PA E PUEBLO

Mas aleu, Sr. Lacle a bisa cu en berdad a purba di comunica, cu dia 1 di November e ley aki a drenta na vigor. Eigenlijk, e ley a drenta na vigor caba, pero oficialmente e dia pa polis controla ta dia 1 di November. A keda di haci un campaña publico, cual lo keda den man di Ministerio Publico. Un biaha mas, Sr. Lacle ta enfatisa, cu nan trabao ta e parti final di e ley, dus e control y e parti represivo.

E parti prome cada ken mester zorg pa nan pida. E ley a pasa den staten, tabata nan deber pa comunica esey. Pero ora cu e ley a yega na OM, nan no solamente mester a educa e pueblo, pero tambe core un campaña. Durante e ultimo dianan, aki polisnan ta purba di nan banda, di conscientisa e pueblo di kico e ley ta encera. Pero nan trabao ta di controla y reparti boet. E trabao di splica over e ley, polis ta tum’e como iniciativa, pero no cu e ta cay bou di trabao di polis, segun Sr. Lito Lacle, vocero di polis, a splica.