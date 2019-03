Control di autonan bieu y vehiculonan nan cu ta para ariba caminda publico ta continua

Bureau City Inspector ta continua cu su control den tur bario aki na Aruba. Awe team BCI a sali pa un control di vehiculonan para ariba tereno publico. Na haltura di Bloemond a encontra como 5 tractor bieu cu tin mas di 10 aña para ariba caminda publico dilanti di un cas cu ta stroba bista di automobilistanan pa por subi caminda principal di Bloemoond pa Seroe Pita. Awor cu D.O.W. a laga traha un bunita caminda pa Seroe Pita, cu sigur a ser lubida pa hopi aña, nos por bisa cu e bario merece un bunita bista y mas cu claro mantene limpi ariba e ruta aki pa esunnan cu ta biba den e bario aki y pa nos bishitante nan cu ta pasa tur dia e caminda aki. Di tur e yamadanan cu a drenta na BCI nos a bay wak awe y a bin haya 5 tractor y 2 auto bieu para ariba caminda publico pa mas di 10 aña caba y cu no ta den servicio mas. Mesora nos a papia cu e doño di e tractornan y a yega na un acuerdo cu e lo bay laga kita esakinan den termino di 10 dia, sino nos di BCI lo tin di busca ekipo pa por move nan tur y sigur e gasto lo keda pa e doño. Pese’i nos kier pidi tur hende cu tin auto bieu of cualkier otro cos poni ariba tereno publico pa cuminsa kita esakinan pa e gasto no cay ariba bo. Unico manera cu e gasto lo no cay ariba bo ta si bo firma un carta caminda cu bo ta autorisa nos pa kita esaki y hiba pa companianan cu ta bende hero bieu. Un biaha mas nos kier a recorda cu Bureau City Inspector lo continua cu su controlnan den tur Bario. Asina aki nos lo sigui controla tur barionan aki na Aruba, pa asina nos por logra tin un Aruba limpi y bunita pa un y tur. Meta di Bureau City Inspector ta mantene e bario y bisindario unda cu bo ta biba aden limpi y saludabel pa asina tur hende por sinti e siguridad y trankilidad cu nan merece di tin.

Bureau City Inspector su trabou ta pa niun di e 4 aspectonan aki wordo stroba of para. Nos ta bay na e sitio unda e caso ta tumando luga y observa e problema y despues pone e instancianan concerni na altura pa asina por tuma medida nan pa por resolve e problema.

Pa mas informacion por tuma contacto 582-9777 .Pa cualkier keho ta importante pa haci esaki via www.InfrAruba.com y nos lo bishita e sitio.

