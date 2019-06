Control ariba uzo di celular mientras ta core auto lo continua

Na aña 2018 tabata tin un total di 8 mil dalmento, parti den 12 luna cu ta 666 dalmento pa aña y mayoria di accidente tabata dalmento tras di otro. Sr. Lito Lacle, vocero di Polis ta splica tocante e controlnan di polis den trafico.

Sr. Lacle a splica cu mester cuminsa haci cierto controlnan. No por mara e dalmente di patras na uzo di celular. pero di un of otro manera e chauffeur di parti patras no ta pone atencion suficiente, cu e ta dal tras di otro auto.

Ariba iniicativa di warda di polis di Playa, a tene un control siman pasa diabierna. Durante e control aki a gara 55 persona cu celular den man ora ta core auto. Sr. Lacle a splica cu e cifranan aki toch ta hopi halto y mester haci algo pa cu esaki. ley ta papia di no tin e celular den man, dus consecuentemente mester atene su mes na dje.

Tempo cu no tabata tin e ley aki, hopi hende tabata pidi pe. Y awo cu e ley ta vigente, ta wak cu e cifranan y a base di esaki controlnan ta wordo haci. Consecuentemente 55 persona a haya boet diabierna ultimo durante un control.

No ta cuestion di cu no ta papia na celular, e solo hecho cu tin e celular den man durante cu ta core auto, ta castigabel. Awendia tin yen di acesorio pa pone den auto pa pone e celular na dje. Sin cu mester tin’e den bo man pa manda voicenote, papia na telefon of app.

Tin ley cu a pasa den Staten, unda cu tur cos cu ta ilegal, Cuerpo Policial ta encarga pa esaki. Tin un celular den man, ta castigabel y mester controla esaki. NI si ta pa GPS, esaki tambe ta castigabel.

Aruba tin 80 mil plus number di auto actualmente. Y esaki ta un motibo mas pa atene nos mes na leynan.

Aruba den 6 luna, tin 7 morto den trafico. Y pa conscientisa e hendenan pa ta mas atento den trafico, controlnan den trafico mester tuma luga, segun Sr. Lito Lacle, vocero di Cuerpo Policial.

