Control ariba permiso y benta di alcohol na supermercado

Durante fin di siman districto di Santa Cruz tabata ocupa nan mes cu diferente control na e supermercadonan. Esaki tabata un iniciativa di e departamento di permiso (SBV) di Santa Cruz conhuntamente cu studiantenan cu ta haciendo nan estudio di Polis.

Un di e proyectonan pa finalisa e estudio policial ta pa haci un investigacion y controla permiso di diferente negoshi conforme cu ley. A haci diferente control anterior pa asina avisa cada supermercado tocante e consecuencianan y alabes a parti pamfleta di prevencion pa NO bebe na e sitio.

Durante e accion policial a constata cu na diferente supermercado den Santa Cruz tabata tin personanan cu ta bebe bebida alcoholico pafo di e negoshi y alabes tabata bende alcohol fuera di e orario stipula ariba nan permiso. Ta prohibi pa ley pa bebe alcohol pafo y paden di un supermercado. Ta prohibi tambe pone bebida alcoholico riba riba reki na unda publico por yega na dje e mester ta poni apart di otro productonan den un supermercado. tambe ta prohimo pa bende esaki for di e orario stipula. Tur e reglanan aki y mas ta un procedura conforme ley con un supermercado mester mantene su mes na momento cu e bende su productonan alcoholico.

E accion policial aki a duna resultado mirando cu hopi supermercado no ta sigui of respeta e ley y tampoco no a sigui e aviso cu a ser duna. Varios multa a cai pa incumplimento.

Cuerpo Policial Aruba tin diferente control sea ariba supermercado, restaurant of otro tipo di control. Nos ta haci esaki pa prevencion pa nos comunidad y cu mester sigui instruccionnan cu ta poni den ley. No cumpli y of desvia di e permiso lo tin consecuencianan no desea.

