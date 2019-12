Contraloria General: Causa principal di overtime na KPA, KIA y CEA ta falta di personal y ausencia pa motibo di salud

Algemene Rekenkamer a haci un investigacion corto, esta un focusonderzoek, tocante e causanan principal di overtime for di e perspectiva di Cuerpo Policial (KPA), Instituto Coreccional di Aruba (KIA) y Cuerpo Especial Arubano (CEA). Un focusonderzoek ta caracterisa su mes pa tin un cobertura limita cu un pregunta specifico. Meta di e investigacion ta pa trece dilanti tanto e causanan como tambe e maneho cu ta ser hiba pa controla gasto di overtime.

Pakico e investigacion

Durante e ultimo añanan gobierno a pone como meta maneho di overtime, esaki den cuadro di reduccion di gastodi personal, cu ta e gasto mas grandi di gobierno. Den e ultimo 10 aña e gastonan di overtime a redobla cerca e departamentonan di KPA, KIA y CEA. E tres departamentonan aki, tin e gastonan mas halto di overtime di Pais Aruba. Esaki ta motibo principal cu Algemene Rekenkamer a haci un investigacion.

Banda di e departamentonan menciona, a sinta na mesa cu departamento di minister di Husticia y tambe cu Departamento di Recurso Humano (DRH). Cada departamento a indica cua ta e causanan principal di overtime cu nan ta enfrenta. Algemene Rekenkamer a analisa e cifranan y a studia tur documentocorespondiente.

Durante e mesun periodo e colegio di supervision financiero (CAft) tambe a haci un investigacion riba e problema di overtime. Ambos secretariado a sinta hunto y a delibera riba e tema di e investigacion y e su importancia. Compara cu e investigacion di Caft, Algemene Rekenkamer a concentra su investigacion solamente ariba KPA, KIA y CEA. E investigacion di Algemene Rekenkamer ta limita na presenta e causanan principal di overtime, for di e punto di bista di e organisacion y su tareanan.

Causa di subida di overtime

Tanto e falta di personal como e ausencia pa motibo di salud (ziekteverzuim), ta e causanan cu tur tres departamento a menciona como e causanan principal. Ademas di esaki cada departamento a menciona tambe otro causanan cu ta specificamente aplicabel pa nan. Por ehempel Cuerpo Policial a indica como un di nan causanan di overtime, ta e diferente tareanan cu algun departamento ta eherece di cual por categorisa algun como tarea impropio. Tarea impropio ta por ehempel actividaddeportivo, caminata religioso y otro actividad publico cu ta rekeri extra personal di polis pa ta presente. Algemene Rekenkamer ta elabora den nan rapport riba e causanan cu a menciona pa cada departamento.

Analisis di e gastonan di overtime y e causanan

E rapport ta presenta tambe un ilustracion di e gastonan di personal den cada un di e departamentonan investiga como tambe e fluho di gasto di overtime durante e ultimo tres aña na cada un di e departamentonan. Cada departamento ta experencia diferente subida y bahada di gasto durante un aña, por ehempel Cuerpo Policial tin un subida di gastodi overtime den luna di april cual ta atribui na trahamento overtime durante temporada di Carnaval.

E siguiente tabel ta duna un bista di e gastonan relaciona cu overtime como tambe e cantidad di empleado full-time y e cantidad di notificacion di AO, den e ulitmo 5 aña. E grafico ta duna bista di e fluho di e gastonan di overtime durante e lunanan (mester tene na cuenta cu pago di overtime ta tuma lugar 2 luna despues di a traha).

Maneho y medida pa baha e gastonan di overtime

Den e ultimo 5 aña Pais Aruba no a conoce un plan specifico pa purba baha gasto di overtime cerca e departamentonan menciona. E topico aki ta bin riba mesa ora cu minister y e hefenan di departamento sinta hunto, pero ainda no ta existi un plan di maneho concreto pa purba reduci e gastonan aki.

Cada departamento ta responsabel pa tuma e medidanan necesario internamente pa e maneho di e gastonan di overtime. Cada departamento a indica con nan ta maneha e gastonan di overtime y e causanan di overtime; esaki ta varia den departamento. Algemene Rekenkamer no a duna su opinion riba e maneho di cada departamento pero ta menciona e puntonan di atencion cu cada departamento a indica.

Algemene Rekenkamer ta limta su mes principalmente na presenta solamente e causanan di overtime segun e departamentonan y e medidanan cu a ser tuma pa tin control riba overtime. Un investigacion mas profundo lo por determina si tin mas causa cu por fundamenta e saldo di overtime, of si e medidanan cu a tuma ta suficiente pa reduci e gastonan di overtime y of si esakinan tabata tin e resultado desea.

Algemene Rekenkamer kier remarca cu e rapport ta duna un bista di e causanan presenta pa e departamentonan. Un investigacion profundo ta necesario pa determina si tin mas causa di overtime na e departamentonan y si e medidanan tuma pa reduci e gastonan aki, tin e efecto desea.

E version digital di e rapport di Algemene Rekenkamer ta disponibel via www.rekenkamer.aw.

Comments

comments