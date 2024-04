Organo Ehecutivo AZV ta informa tur asegurado inscribi cerca dentista Mayra Rosales pa tuma nota cu e contracto entre OE AZV y dentista Mayra Rosales ta finalisa 30 di april 2024. Den caso cu tin un cita despues di 30 di april 2024, lo e asegurado mester tene cuenta cu e cita aki no ta wordo cubri mas door di OE AZV.

Ta gradici dentista Rosales pa su añanan di servicio cu el a brinda na e aseguradonan di AZV. Tur clase di exito tambe ta e deseo di OE AZV pa dentista Mayra Rosales cu e continuacion di su practica priva.

Traspaso automatico

Entrante 1 di mei 2024 OE AZV ta percura pa un traspaso automatico pa diferente dentista ubica den Playa. Esaki ta sosode automaticamente (digitalmente). E asegurado mes no tin nodi haci nada.

Pa haya sa cerca cua dentista ta registra awor; e asegurado mester wak den su AZV app. E ta bay riba Menu →Dunadonan di cuido →E dunadonan di cuido di……→Dentista. Bou di e bloke ey lo wak e nomber di e dentista nobo.

No ta di acuerdo

Den caso cu e asegurado no ta di acuerdo cu e traspaso automatico aki, tin tur oportunidad pa inscribi cerca un otro dentista cu ta disponibel. Pa haci cambio e asegurado ta bay riba nos website www.azv.aw → Formulario → Peticion pa cambio. Of regla esaki bo mes via e AZV-app (scoge pa Menu → E dunadonan di cuido di …→ Cambia di dunado di cuido → Scoge tipo di dunado di cuido → Scoge Dentista Nobo for di e lista “dropdown” → Primi e boton “manda”).

Den caso cu bo persona a haci e cambio caba, esta a cambia caba na un dentista di bo propio escogencia/preferencia, e ora no mester haci nada. E informacion di bo dentista nobo bo por wak den e AZV-app.

Mas pregunta?

Den caso cu despues di lesa e comunicado di prensa aki ainda tin pregunta, e ora por tuma contacto cu e departamento di Servicio na Cliente di OE AZV via Tel: 5279900 of E-mail: [email protected]