Cada biaha cu fanatico nan ta pensa den ekipo di mercado nan grandi, inmediatamente algun ekipo lo bin den mente manera Yankees di New York Red Sox di Boston y tambe Dodgers di Los Angelos. Pero cual e partido di Padres San Diego, historicamente un di e ekipo nan chikito den mercado,mientras awor nan ta invertiendo mas plaka. Nan ultimo contract ta un acuerdo di 11aña y tambe $280millon cu e ex shortstop di Boston Red Sox Xander Bogaerts. Den e proceso, ekipo Padres a iguala un hazaña di gasto nan manera historicamente ekipo di Yankees so a logra di hasi. Despues di a firma Bogaerts den su mega contract. e ekipo di Padres a entrega 3 contract na balor di $275millon y mas igualando e ekipo di Yankees por entrega e mayor cantidad di contract nan. Mientras ainda no contento cu nan exceso di talento nan, Padres a firma Xander Bogaerts cual ta e shortstop mas exitoso den MLB. Mientrastanto por sorprendi cu ekipo di Yankees a yega di entrega 3 contract di un balor di $275millon y mas. E prome contract a wordo entrega na aña 2007, E contract tabata abase di $275millon pa 10aña a converti Alex Rodrigues pa despues e ekipo di Yankees por a warda durante 12aña prome cu a firma Gerrit Cole cu un contract di aña nobo y tambe $324millon, despues e ekipo di Yankees a bolbe firma Aaron Judge pa un contract increibel di años nobo y $360millon cual lo converti e Pelotero di 6’7 e hungado miho paga den baseball den terminacion di AVV.