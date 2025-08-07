Publico general ta ser invita pa lansamento di e dos fase di e exposicion “Interlasado: Pasado Presente” di e artista visual contemporaneo Velvet Zoé Ramos riba diahuebs 21 di augustus, 7 or di anochi na MANA (Museo Arqueologico Nacional Aruba). Curadoria ta den man di Irvin Aguilar. Velvet Zoé ta e artista invita di MANA pa durante 2025 presenta su trabou y vision artistico riba relacion di “Pasado (den) Presente” den cultura di Aruba.

Di januari ultimo “Interlasado” ta comparti resultado di su exploracion di e metafora di simia – su biahe durante migracion, transformacion y sobrevivensia – como un manera pa reflexiona riba identidad, herencia y comunidad. Inspira door di biahe di simianan, e exposicion na MANA ta cuestiona con nos ta crece, cambia y ta cuida loke nos ta hereda …

Fase 2 ta continua e reflexion profundo, introduciendo obranan nobo di ceramica y un instalacion multimedia cu ta amplia e dialogo tocante cuido, restriccion y adaptacion relaciona cu cambio di medio ambiente.

Celebracion di e ocasion unico aki ta ser engrandece door di purbamento di bebida y co’i come chikto prepara door di Taki (Frank Kelly). Taki ta colecta alimento natural di lama y riba tera. E ta prepara y comparti nan y asina ofrece un experiencia sensorial cu ta reforsa e temanan di “Interlasado: Pasado Presente”.

E proyecto aki a bira posibel tambe door di sosten di Mondriaan Fonds Artist Project, Cultuurfonds Caribisch Gebied y Terrafuse Aruba. Publico ta cordialmente bon bini pa presencia e apertura di e exposicion aki. Keda pendiente pa un charla artístico di Velvet Zoé Ramos den september awor riba su trabou y forma di traha.