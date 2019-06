Contesta na e imitado “wanna be” Donald Trump di Aruba.

Cu asombro mi a tuma nota contesta di parlamentario di MEP, Endy Croes tocante e articulo di mi ariba faha di horcan. Normalmente lo mi no a contesta y manera bieunan sa bisa ‘let the fly fly’.

Pero tin un punto hopi preocupante cu a bin dilanti den Endy Croes su articulo, unda e kier manipula cu datonan cientifico. Pa cuminsa mi ta tuma nota cu Endy Croes mescos cu su famia e Ministro President no ta compronde e materia di ciencia bon y ta bruha appel cu peer. Ami niun ora a referi na e parti economico relaciona cu desastrenan natural.

E punto cardinal cu mi kier a trece pa dilanti pa pueblo di Aruba den mi articulo tabata e mal informacion cu Prome Ministro Croes ta duna. Segun Prome Ministro di Aruba, Aruba ta pafo di e faha di horcan, y esaki ta ERONEO!

Tempo mi tabata Minister, ami tambe tabata tende e tipo di fake-news nan asina, y p’esey como mandatario responsabel, mi a puntra un conseho na e departamento concerni. E departamento conserni a verifica cu ‘National Hurricane Center’ y ‘World Meteorological Organisation’. E contesta tabata cu SI, Aruba ta den e faha di Horcan y manera ta indica den e rapport di Meteo Corsou, e islanan ABC ta na e parti zuid di e faha di Horcan y NO PAFO! Pues tur aña nos pueblo mester prepara pa temporada di horcan y monitor datos di nan servicio meteorologico! E miho manera pa hasi esaki ta, pa ta bon informa riba tur aspecto relaciona cu tempestadnan tropical. Si cuminsa mal informa bo pueblo, bo ta crea confusion inecesario, cu por crea consequencia no desea despues. Adicionalmente mi kier cordabo cu durante pasada di horcan Ivan, tabata tin un hurricane warning pa Aruba. y durante pasada di horcan Felix tabata tin un hurricane watch pa Aruba. Pues ta di lamenta cu e Prome Ministro no a tuma contacto cu expertonan prome cu e a duna informacion incorecto, y despues e informacion incorecto aki ta bai pa pueblo tambe.

Loke a hala mi atencion tambe ta cu a la estilo di Donald Trump bo kier manipula cu datos cientifico, o probablemente lo kier cientificonan manipula datos pa asina e datos indica loke ta bon pabo. Pensamento nan asina ta hopi peligroso y estilo di dictadura, unda cientificonan no mag duna informacion correcto paso e ta bai contra un maneho politico o economico.

Ariba 9 november 2017 UNESCO a accorda e ‘Recommendation on Science and Scientific Researchers’. Den e document aki tin par di punto cu lo ta bon pa bo lesa, compronde y para keto ariba.

Pues e idea dibo cu data cientifico mester wordo manipula pa deseonan politico ta contra e recommendacionan aki. Di dos tambe ta recommenda politiconan pa hasi uso di datos cientifico pa nan decisionan y no chupa esakinan for di nan dede.

Aruba como miembro asocia di UNESCO mester sigui recommendacionan di UNESCO. Ademas den ‘The International Covenant on Civil and Political Rights y International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’, di Nacionan Uni tambe ta indica e importancia di expresions di libertad di academiconan. Pues no manera bo ta sugeri cu cientificonan mester manipula datos na bo antoho.

Por final, bo a referi na hopi ‘furtune 500 companies’ cu tabata presente na e reunion, y cu Prome Ministro mester a manipula tocante posicion di faha di horcan pa atrahe e companianan aki bin Aruba. Awo bo por bisa nos ta cua di esakinan lo bin Aruba e aña aki ainda? E coalicion y partidonan den coalicion mester stop di manipula y ganja pueblo local y internacional paso na fin di dia e berdad lo alcansa boso enganjonan. Mihor cos Endy Croes por hasi ta purba realisa con rediculo e ta hasi su mes cada biaha cu e ta papia of scirbi su storianan for di sla. Kada ken cu su locura!

