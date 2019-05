Contamento di Storia na Museo

Mas bo lesa, mas bo sa, Mas bo siña, mas luga bo ta bay. Ariba 18 mei ta celebra dia internacional di museo. Ariba diasabra 25 di mei Museum of Industry den Watertoren na San Nicolas ta organisa su prome contamento di storia pa e aña aki. Museum of Industry ta bao maneho di Fundacion Museo Arubano.

Pa museo por brinda e muchanan un mainta inolvidabel, a invita dos autor cu ta bini conta storia basa ariba e tema di “Celebracion na Museo”. E dos autornan cu museo a invita ta Valerie Willer y Edselyn Figaroa. E storytelling ta dirigi na muchanan di 4/5/6/7 aña e biaha aki.

Storytelling ta cuminsa 11:00 am y ta finalisa 1:00 pm. Museo mes ta habri su portanan pa 10:00 am te

2:00 pm e diasabra aki. Entrada pa e storytelling ta AFL 10.00 . Y ta necesario pa inscribi e

muchanan prome cu e evento. Por inscribi na [email protected] of por yama na 5847090. Prijs di entrada ta inclui algo di come y bebe pa durante e evento.

Pa esunnan cu ta interesa, por pasa bishita Museum of Industry na San Nicolas. E museo ta relata e storia di e desaroyo industrial na Aruba den e ultimo dos siglonan, cu ta encera e industrianan di oro, aloe, fosfaat, petroleo y turismo. Museum of Industry ta habri di dialuna pa diabierna di 9.00 am te cu 6.00 pm y riba diasabra di 10.00 am pa 2.00 pm. Si bo persona ta interesa pa bin cu un grupo of organisa un evento na Museum of Industry, por tuma contacto cu e museo na 584 7090 y tambe por sigi nos via Facebook.

