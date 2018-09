Container cu mas di 150 cadaver laga atras

JALISCO, Mexico- E presencia di e Cartel Jalisco Nueva Generacion den e area west di mexico a laga un centenar di victimanan cu a yena e instalacionnan di e morgue di Jalisco. P’esey, 157 cadaver sin identifica mester a wordo deposita den un truck cu freezer cu a wordo converti den un “morgue movil”pa recore algun municipio local y a lanta e protesta di e bisiñanan.

E mal holor cu e tabata saca y e problemanan pa e salud cu curpanan por causa tabata e reclamo principal. “Esaki ta afecta nos muchanna, e ta hole masha malo mes, despues e holor lo bira pio”, un habitante di e municipio di Tlajomulco, un pueblo pafo di Guadalajara, a declara. Door di esaki autoridadnan a dicidi di bay cu e truck pa un warehouse di e zona industrial di e ciudad.

Eynan e lo a keda te ora cu a construi un edificio forense nobo pa casi 700 cadaver y cu lo por a dura un luna y mei.

Sin embargo, door di e scandal cu esaki a causa, autoridadnan di Jalisco a anuncia un plan nobo pa e “morgue movil”, medionan local a detaya.

E secretario general di gobierno estatal, Roberto López Lara, a sigura cu “e morgue movil cu personanan fayeci cu no a wordo reclama lo bin bek di biaha pa e instalacionnan di e Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”.

“Esaki ta un negligencia di parti di autoridadan den e Protocol di Atencion di Personanan Deapareci cu no a wordo reclama”, e funcionario a agrega. El a cuestiona tambe e insesibilidad di parti di algun funcionario pa un tema asina delicado pa sociedad specialmente pa famia di personanan cu no a wordo reclama”.

Pa e motibo, el a bisa cu lo bin un investigacion pa conoce pakico un truck tabata para pa varios dia den e colonia La Duraznera prome cu e sigui su caminda pa Tlajomulco y den un warehouse di e zona industrial di Guadalajara.

