Diahuebs mainta net riba rotonde Mahuma ta sosode un accidente cu un trekker lastrando un container direccion pa waf di Barcadera. E truck di romar trading cu un container carga e chauffeur a haya su mes confronta cu net den e birada rib’e rotonde e chasis y e container a bay den banda y consecuencia e truck tambe a lanta. Mucho no por a haci mas, otro companianan di truck y tambe fast delivery a presenta cu nan boxloader pa asina momento cu kita e chasis foi e container, fast ta duna un man pa hiba e container bek pa Romar unda eynan lo remplasa tur cos bek pa container sin daño. Polis a yuda mantene e caminda cera te ora cu a kita tur cos.