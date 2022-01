E siman aki a wordo anuncia diferente cambio di parti di Centers for Disease Control & Prevention (centronan pa control di malesa y prevencion) pa loke ta trata e nivel di risico di paisnan relaciona na e pandemia di SARS-CoV-2. Aruba, cu anteriormente tabata categorisa como “nivel 3”, a wordo hisa pa “nivel 4” pa e instancia Mericano. “Level 4” ta trece cu ne e conseho entre otro pa no biaha pa Aruba pa bishitanan “no esencial”, y den e caso cu ta trata di un biahe esencial ta conseha pa esun cu ta biaha tin su vacunacion completo.

CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), Ronella Croes a splica cu e decision di CDC no ta bin como un sorpresa. E estado actual di e proceso y progreso di e virus di Corona na Aruba ta wordo publica tur dia, y A.T.A. hunto cu partnernan den e Crisis Team ta monitorea e situacion hopi di cerca. Continuamente ta adapta e proyeccionnan pa cu turismo, y ta sigui tur desaroyo pa mitiga e efectonan di e pandemia relaciona na biahe pa Aruba.

“Nos ta sigui enfoca riba protocolnan di prevencion estricto pa limita e influx di e contagionan for di exterior, y pa preveni y mitiga contagionan na Aruba mes. Entre otro, ya caba for di luna di december ultimo, Aruba a cambia e protocol di PCR test pa inmigracion, bahando e periodo pa test prome cu biahe pa nos isla di 3 pa 2 dia,” Croes a bisa.

E decisionnan di CDC ta basa riba diferente factor, incluyendo e cantidad di casonan positivo den un pais durante di un periodo di 28 dia, cual ta un di e factornan principal.

E situacion aki no ta exclusivo pa Aruba, y tabata di spera, como cu e variante Omicron ta sumamente contagioso y ta afectando hopi pais, incluyendo Merca. E pais aki, cu ta representa e segmento mayoritario – esta riba di 80% – pa turismo di Aruba, ta descurashando su residentenan pa cu practicamente tur y cualkier biahe pa exterior en general, incluso biahenan cu barco crucero, na e momentonan aki atrobe, pero ta pone enfasis riba e paisnan di risico halto.

A.T.A. ta purbando di cuantifica cancelacionnan cu a drenta y lo sigui haci esaki awor cu e e elevacion tambe pa nivel 4 di parti di CDC, segun Croes. Na mesun momento cu ta ahustando proyeccionnan pa loke ta e resto di e high season actual (2021/2022) y e impacto general cu e desaroyonan mas nobo tin riba e industria y pilar principal di economia di Aruba pa e resto di 2022.

E situacion actual ta lamentabel, pero un realidad pa hopi pais.

Ronella Croes a elabora riba e diferente factornan cu ta causando cu cancelacionnan ta subiendo. Aruba a ahusta e maneho di entrada, haciendo esaki un tiki mas estricto pa paisnan di risico halto. Esaki ta inclui Merca. A tuma e decision di baha e cantidad di dia pa haci PCR test pa entrada di 3 dia pa 2 dia pa mitiga e importacion di casonan di COVID. Asina mes por mira cu tin hopi caso bao di turistanan. E medida aki a conduci na cancelacionnan, pero ta hopi importante pa mitiga e cantidad di casonan na Aruba.

Ta observando un cantidad di cancelacion tambe di parti di turistanan cu ta test positivo prome cu nan biaha. Ora cu un of mas persona den un famia of grupo test positivo y no por biaha mas, e consecuencia ta cu un parti di of henter e famia of grupo ta cancela tambe. E informacion aki tambe ta bao evaluacion den e proceso pa adapta y ahusta e proyeccionnan.

“Mester corda tambe riba e cancelacionnan di parti di companianan cu ta organisa biahenan pa Aruba pa nan empleadonan y/of clientenan, of ta organisa reunionnan aki. Esaki ta negoshi den e segmento MICE cu ta hopi importante pa turismo. E segmento aki tambe lo sinti e influencia di cancelacion como consecuencia di e anuncio di nivel di risico dicta pa CDC,” Croes a agrega.

Ronella Croes a conclui bisando cu A.T.A. hunto cu partnernan den turismo ta trahando riba e evaluacion di tur detaye posibel y ta revisando y ahustando e strategianan y proyeccionnan pa haci tur loke por wordo haci pa mitiga e efectonan di e cancelacionnan; y logra pa Aruba yega bek na nivel 3 of mas abao mas pronto cu ta posibel.

