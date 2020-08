Consumidornan tabata menos negativo pa locual ta nan situacion financiero na cas

Como consecuencia di e pandemia di COVID-19 y re-apertura di frontera, e indice di e confiansa di consumidor tabata menos pesimista como cu e confiansa di consumidor ta subi un poco te na 92, un subida di 0,3 punto di indice, durante e di dos trimester di 2020. Mientras consumidornan a raporta di ta mas positivo encuanto nan situacion financiero na cas, preocupacion encuanto nan estado di salud personal ta sigui.

Na final di e di dos trimester, e preocupacion mas grandi di consumidornan ta e condicionnan economico actual (88%) y e posicion financiero di gobierno (85%), sigui pa inseguridad di empleo (77%). Mas cu dos tercera parti di e consumidornan (69%) a indica cu nan ta preocupa pa nan estado di salud, mientras 72 porciento di consumidor a raporta cu nan no lo tin problema pa cumpli cu nan necesidadnan basico. Mayoria di consumidor ta premira cu nan situation financiero na cas lo empeora (55%), a pesar cu e percepcion aki a baha compara cu e trimester anterior (66%).

Durante e di dos trimester di 2020, e indice di e situacion actual a midi 90,6, mientras cu e indice di expectativa a registra 93,3, for di 92,3 den e trimester anterior. Compara cu e promer trimester, consumidornan tabata un poco mas menos pesimista pa locual ta nan futuro. Sin embargo, casi 80 porciento di consumidornan ta kere cu e impacto di e pandemia di COVID-19 lo dura mas cu 9 luna. Durante e di dos trimester, 81 porciento di consumidor a raporta cu compra di un auto no tabata apropia. Serca di 78 porciento di consumidornan a indica cu haci un prestamo of bai cu vakantie no ta responsabel actualmente, mientras cu solamente 18 porciento a considera pa cumpra aparatonan grandi electrico pa uso domestico. Consecuentemente, e indice di habito di consumidor a para na 92, un subida marginal di 0,4 punto di indice den e di dos trimester.

Informacion adicional riba e encuesta di confiansa di consumidor ta disponibel riba website di CBA (https://www.cbaruba.org/).

