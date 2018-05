Aunke cu e sentimento di e consumidor a mehora den e prome trimester di 2018, consumidornan ta keda pesimista segun e ultimo resultadonan di e Encuesta di Confiansa di Consumidor (CCS) di Banco Central di Aruba.

Entre 90 y 100, e indice ta mustra un situacion di pesimismo. Un indice di exactamente 100 ta indica cu consumidornan no ta ni optimista, tampoco pesimista, pero ta neutral den nan pensamento di desaroyo na Aruba. Entre 100 y 110, e indice ta mustra un situacion di optimismo den pensamento di consumidornan.

Consumidornan tabata negativo riba nan situacion financiero personal actual, cu un indice cu a cai te na 98,9, pero tambe riba nan situacion personal financiero pa futuro (99,1). E otro componentenan di e situacion actual di e consumidor no a cambia mucho y consecuentemente tabatin un bahada chikito den e Indice di Situacion Actual for di 94,3 te na 93,9

E indice di expectativanan a permanece virtualmente mescos na 96,4, unda cu consumidornan a raporta un bista menos negativo riba e expectativanan di e posicion financiero di gobierno, es decir 24,3 porciento di respondiente a indica cu e posicion financiero di gobierno pa futuro lo mehora compara cu solamente 9,4 porciento di respondiente den e ultimo trimester.

E Indice di Habito di Consumo a mehora den e trimester bou di revision (Grafiek 2). Consumidornan tabata positivo pa cu cumpra aparatonan grandi y pa bai cu vakantie, probablemente causa pa e prospecto di vakantie binidero. Mientrastanto, e gran mayoria di respondientenan (88,0%) ta anticipa cu prijsnan lo subi den e siguiente 6 luna resultando den un Indice di Expectativa di Prijs di 90,3. Resumiendo, e mehoracion den e confiansa di consumidor ta atribui pa gran parti e resultado di e mehoracion di e habitonan di consumo

Comments

comments