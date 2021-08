Consumidornan mas optimista den e segundo trimester di 2021

Durante e di segundo trimester di 2021, consumidornan tabata mas optimista y e confiansa di consumidor a subi te na 96,7, un aumento di 3,1 punto di indice (Grafiek 1).

Na final di e di segundo trimester, e preocupacion mas grandi di consumidornan tabata e nivel di prijs, mirando cu 86 porciento di encuestadornan a anticipa cu esaki lo subi durante e siguiente 6 luna mientras cu 54 porciento a indica cu nan situation financiero na cas a wordo afecta pa e pandemia di COVID-19 y e medidanan economico, cual ta 3 punto di porcentahe menos cu e trimester anterior (Q1-2021: 57 porciento). Mientras tanto, 46 porciento di encuestadornan a raporta cu nan oportunidad pa haña trabou a bira mas dificil cu 6 luna pasa (Q1-2021: 70 porciento). Tambe, 46 porciento ta haya cu e posicion financiero di gobierno a empeora, aunke esaki ta 19 punto di porcentahe menos compara cu e trimester anterior (Q1-2021: 65 porciento). Sinembargo, 43 porciento a indica cu nan ta preocupa ainda pa nan estado di salud, cual ta 21 punto di porcentahe menos cu e trimester anterior (Q1-2021: 64 porciento).

Den e di segundo trimester di 2021, e indice di e situacion actual a subi cu 4,6 punto di indice te na 96,7, mientras cu e indice di expectativa a crece cu 5,3 punto di indice te na 101,3, for di 96,0 den e trimester anterior, reflehando sentimentonan optimista di consumidornan pa cu nan futuro. Mita di e encuestadornan ta anticipa cu e periodo di e recuperacion economico di Aruba lo dura mas cu 2 aña pa recobra completamente di e crisis causa pa COVID-19 (Q1-2021: 56 porciento). Den e segundo trimester di 2021, 67 porciento di encuestadornan a raporta cu compra di un auto no tabata apropia (Q1-2021: 72 porciento), 62 porciento a indica cu tuma un prestamo no tabata adecua (Q1-2021: 67 porciento), mientras 57 porciento a indica cu tuma un hipoteca no tabata adecua (Q1-2021: 61 porciento). Casi 50 porciento di encuestadornan a raporta cu bai cu vakantie no tabata apropia (Q1-2021: 62 porciento). Consecuentemente, e indice di habito di consumidor tabata ta 94,4 den e di segundo trimester di 2021.

Informacion adicional riba e encuesta di confiansa di consumidor ta disponibel riba website di CBA (https://www.cbaruba.org/).

