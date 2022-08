Consumidornan a bira mas pesimista, mirando cu e confiansa di consumidor a baha cu 0,5 punto di indice te na 93,0 durante e di segundo trimester di 2022 (Grafiek 1).

Na final di e di segundo trimester, consumidornan tabata mas preocupa cu (i) e situation economico lo deteriora (Q1-2022: 59 porciento) y (ii) e posicion financiero di gobierno lo empeora (Q1-2022: 52 porciento). Casi tur e respondentenan (97 porciento) a raporta cu nan ta premira cu prijsnan lo ta mas halto den e proximo 6 lunanan. Mitar di respondentenan ta pensa ainda cu haña un trabou nobo ta mas dificil, esta 1 punto di percentahe menos compara cu e trimester anterior (Q1-2022: 51 porciento). Ademas, 46 porciento di respondentenan ta premira cu na cas nan situation financiero lo deteriora, esta cu 5 punto di porcentahe mas compara cu e trimester anterior (Q1-2022: 31 porciento).

Tanto e indice di expectativa como e indice di e situacion actual a baha, esta cu 1,1 punto di indice te na 93,2 y cu 0,5 punto di indice te na 92,7, respectivamente, den e di segundo trimester di 2022.

E cantidad di respondentenan cu a raporta cu compra di un auto no tabata conviniente a keda mescos na 69 porciento den e segundo trimester di 2022, mientras cu 67 porciento a indica cu haci un prestamo no tabata adecua (Q1-2022: 66 porciento). Tambe, 58 porciento di respondentenan a indica cu tuma un hipoteca no tabata adecua (Q1-2022: 62 porciento). Encuanto bay cu vakantie 50 porciento di respondentenan a raporta cu no tabata conviniente. Consecuentemente, e indice di habito di consumidor a baha marginalmente di 93,9 den e primer trimestre di 2022 te na 93,8 den e di segundo trimester di 2022.

Grafiek 1: Indice di Confiansa di Consumidor

Fuente: Banco Central di Aruba

Informacion adicional riba e encuesta di confiansa di consumidor ta disponibel riba website di CBA (https://www.cbaruba.org/).