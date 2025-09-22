Promoviendo companianan Arubiano den sur di Merca: Consulado General di Reino Hulandes na Miami a organisa recientemente un sesion virtual exitoso pa empresario, politico y stakeholder di Aruba pa mustra con Aruba por probecha di oportunidadnan economico den sur di Merca, particularmente na Florida. E sesion tabatin como meta introduci e team di Asuntonan Economico (EA) di e Consulado General di Reino Hulandes na Miami y splica con nan por yuda companianan di Aruba.

E programa a destaca seis sector economico di enfoke: Maritimo, Awa y Resiliencia, Ciencia di Bida y Salud, Mobilidad, Energia y Inovasion Deportivo. A trata cada sector den cuadro di Aruba su potencial pa colaboracion, desaroyo di talento, y crecemento economico.

Banda di esaki e sesion a destaca tres area di prioridad di relevancia pa Aruba: diversificacion di turismo, educacion, y inovacion di tecnologia y start-up, enfatisando e oportunidad pa partnership cu e ecosistema di tecnologia di Florida.

A splica e participantenan con Consulado General ta sostene negoshi, instituto y empresario Arubiano door di facilita conexion, ofrece guia, provechando di e netwerk extenso na Florida.

Maidi Maduro di e team di EA Miami a habri e sesion y a conta cu remarcanan di apertura di Consul General Lisette den Breems, insight local di Aruba a wordo suministra pa Minister Plenipotenciario di Aruba na Washington, Zulema Erasmus-Dabian. Tambe a inclui e presencia di Consul Jaap Veerman di Consulado General di Reino Hulandes na Atlanta, hunto cu oradornan di RVO (Netherland Enterprise Agency), Departamento di Asuntonan Economico di Aruba (DEACI) y e team tras di e proximo Mision StartAruba to Atlanta.

A encurasha e participantenan pa tuma accion, door di aplica pa e proximo mision StartAruba to Atlanta, pa nan tuma contacto cu DEACI, RVO of cu e team di EA pa explora con nan por conecta cu e rednan existente of desaroya nan ideanan na Florida.

E Consulado a pone enfasis riba su rol como brug, no solamente entre Reino y Merca, pero entre Aruba y Florida, cu hopi potencial den innovacion, comercio, y inversion.

E iniciativa aki ta marca un compromiso creciente di Consulado General pa haci Aruba mas visibel den su trabou di diplomacia economico y pa promove colaboracion cu ta crea balor real pa e isla.