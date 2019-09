Consulado Dominicano ta ofrece oportunidad pa tur Dominicano bin renoba nan documentonan di identificacion

Actualmente tin cierto problema cu sacamento di cedula pa Dominicanonan y Sr. Edward McCollum di e Consolado Dominacano ta splica cu den pasado prome cu aña 2016 diferente pais, incluyendo Republica Dominicana, no tabata duna e documento aki e balor oficial. Hopi pais, incluso Republica Dominicana, ta exigi un documento oficial pa por renoba un passpoort y den e caso aki na Aruba na e Consulado Dominicano, e cuidadano Dominicano mester tin su cedula valido pabe por renoba su passpoort y opta asina pa su permiso di estadio aki na Aruba. Sino e persona lo haya problema pa haya e documentonan oficial aki di sumo importancia. Pues awo aparentemente e Dominicano no ta consciente di e informacion aki y awor e ta confronta cantidad di problema na momento di haci renobacion di permiso entre otro. Pues e ta wordo considera un “arma di dobbel filo” di no tin e cedula den un prome instante pa por saca passpoort y si no por saca passpoort no por haci renobacion di permiso di estadia pa akinan na Aruba. Sinembargo, na Republica Dominicana ja caba si e persona no tin un cedula, e no por habri un cuenta di banco, no por haci un acto notarial, no por inicia un proceso legal y sigur no por ni paga un cuenta pa e motibo aki di no tin un cedula. Pues e documento aki ta sumamente importante pa tur Dominicano tin valido cune. Pues pa e Dominicanonan cu ta akinan na Aruba, Consulado ta haciendo “lo imposibel” pa trece e hunta central electoral, cu ta e institucion cu ta regula y emiti e cedulanan y pa esaki ta rekeri e presencia di e Dominicanonan cu ta akinan na Aruba y tin problema cu nan cedula, esun cu ja ta bieuw caba of e no ta valido mas, pa bin oficina di Consulado y tuma contacto cu Sr. Edward McCollum. Ta trahando riba un lista cu lo wordo sera dia 30 di September, cu ta e ultimo dia, pasobra e meta ta pa jega na un cantidad di persona cu tin problema cu nan cedula y cu nan mester di judansa cu esaki. Algun di e cosnan cu Consulado ta haciendo ta cu Diasabra awor, 14 di September 2019, lo bai tin oportunidad pa acudi na e oficinanan di Fundacion Juan Pablo Duarte for di 11’or di mainta te cu 3’or di atardi pa atende personanan cu mester atencion cu tin problema cu nan cadula. Pero e siguiente Diasabra dia 21 di September tambe nan lo bai ta presente pa atende tur hende. Ja caba hopi hende a acudi pa pidi judansa pero por a tuma nota cu tin personanan akinan na Aruba cu tin passpoort caduca y no di e aña’ki y tampoco aña pasa sino for di aña 2016 y hasta 2015. Pasobra nan a casa cu Arubiano, nan tin firma liber, y asina a permiti pa nan documentonan caduca pasobra realmente nan no ta worry cu esey. Nan no tabatin interes na cierto momento pa renoba esakinan, pero awo cu si nan mester haci renobacionnan, nan ta pasando dor di un “caminda di cruz”, un aña prome cu tin eleccion na Republica Dominicana, caminda nan mester di nan documentonan valido, kizas no pa vota pero si pa resolve un situacion fastioso cu nan ta enfrentando y por ta algo di herencia mes. Pesey ta haci un jamada pa no solamente e Dominicanonan riba Aruba sino tambe na e hefenan di personal den e area hotelero y na e companianan caminda tin Dominicano trahando pa nan mes tuma contacto cu Sr. McCollum p’asina traha un afspraak den e proximo dianan y asina atende y purba na resolve e problema di e trahadonan Dominicano ey sin cu esakinan mester sali di nan trabao. Ta intencion pa traha un lista di tur e hendenan p’asina logra trece e Hunta Central Electoral Aruba no mas tarda cu e luna di November di e aña’ki. Esaki ta posibel pa haci, pero mester di cooperacion urgente di e Dominicanonan y hasta e hefenan. T’asina cu mester cuminsa exigi di tur trahado Dominicano pa nan tene nan documentonan valido na tur momento pa evita cu e cosnan aki ripiti y problemanan sigui bini. Un cos cu Consulado Dominicano kier bisa e Dominicanonan cu Gobierno di Aruba, atrabez di su instancianan di leynan migratorio, ta hopi cla y specifico y esaki Consulado ta compronde cu nan ta forzando pa tur hende cumpli cu leynan vigente. E ley di Aruba ta stipula cu na e momentonan aki y e ultimo cambionan cu a wordo haci riba e ley ta bisa cu e passpoort mester tin seis luna di validez p’asina e persona por cuminza haci renobacion di su permiso di estadia y trabao pasobra esaki ta un cambio logico pasobra si e tin solamente 3 luna di validez e no ta conta pa e proceso. Pesey Consulado Dominicano ta haci un jamada pa prome cu seis luna mas tarda cuminsa renoba nan documentonan aki, sea acudiendo na e mesun consulad of na e fundacion Juan Pablo Duarte. Tambe si bo tin e forza financiero bo por viaha pa Republica Dominicana y haci’e ayanan tambe. Consulado tin mas di 180 caso cu mester di judansa pa cu renobacion di nan documentonan esta tanto passpoort como cedula. Ta importante pa haci renobacion prome di cedula pa despues haci renobacion di passpoort. Pues mas lihe e Dominicanonan jega Consulado y registra cu nan mester renobacion di nan documentonan mas lihe tambe or logra trece e Hunta Central Electoral Aruba p’asina juda tur hende.

Comments

comments