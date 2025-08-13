Conocemento di Papiamento ta masha importante pa un inmigrante integra den e comunidad di Aruba.
P’esey Consulado di Colombia na Aruba hunto cu Fundacion Lanta Papiamento (FLP) ta preparando un curso tocante Papiamento y cultura di Aruba pa hablante di Spaño biba na Aruba cu no ta domina Papiamento ainda.
Un invitacion special ta bay pa e comunidad Colombiano y Latino na Aruba.
E curso aki ta gratis y lo ta dos bes pa siman. Cada encuentro di les ta 60 minuut.
Dos docente graduado di Papiamento ta encarga cu e curso.
E curso ta cuminsa den e di tres siman di augustus.
E curso aki tin diferente meta.
E cursista ta siña papia y skirbi Papiamento corectamente y ta cera conoci cu diferente aspecto di cultura Arubiano. Y no menos importante ta cu e curso ta yuda e cursista mehora su oportunidad pa crece den su trabou.
Tur esaki lo yuda e inmigrante pa integra den e comunidad Arubiano.
Ta invita tur esnan interesa pa inscribi mas pronto posibel na Consulado di Colombia na number 561-1095.
No perde e oportunidad aki.
Pa mas informacion por tuma contacto cu Consulado di Colombia den Marisol Building.