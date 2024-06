Aruba Airport Authority N.V. (AAA) cu masha placer a organisa e di dos evento drive-thru pa chekeo di salud y bienestar di e comunidad di aeropuerto riba e dianan 10, 11 y 12 di juni 2024.



Coincidiendo cu aeropuerto su enfoke riba salud y bienestar y alabes basa riba Sustainable Development Goals (SDGs) di Nacionnan Uni, e Airport Community Health and Wellbeing Drive-Thru Check tabata un evento di tres dia na aeropuerto mes, aki ta caminda tur stakeholder, third parties y vendors a ricibi e invitacion pa pasa e sala VIP di aeropuerto pa realisa un chekeo personal di salud. Mas di 250 miembro cu ta forma parti di e comunidad di aerpuerto a participa n’e evento, incluyendo e personal di AAA, Ground Handlers, Aduana, Cuerpo Policial, US CBP, Total Cleaning y Concesionaires.E control di salud a consisti di un test di presion di sanger, sucu den sanger, calculacion di body mass index (BMI) y presion di wowo. Unabes cu a keda cla cu e chekeo di salud, cada persona a ricibi nan resultado. Coincidiendo cu e metanan di salud y bienestar di AAA, Health and Wellbeing Drive-Thru Check, cu a dura tres dia tabatin como meta pa stimula e comunidad di aeropuerto pa concentra riba nan bienestar fisico door di tuma medida preventivo den nan estilo di bida p’asina garantisa bon salud y evita malesa y biba den cu balansa di curpa y mente.Den e siguiente Health, Safety and Sustainability Week 2024, lo presenta e resultadonan di e Airport Community Health and Wellbeing Drive-Thru Check n’e comunidad p’asina brinda informacion general tocante e estado di salud di e comunidad di aeropuerto y brinda recomendacion adicional p’asina biba un bida mas balansa. “Nos ta hopi contento cu e participacion na e evento Health and Wellbeing Drive-Thru Check y cu e interes demostra di parti di e miembronan di e comunidad di aeropuerto pa nan salud y bienestar. Ademas e evento aki tambe ta fortalece e compromiso cu nos stakeholders, ta demostra nos compromiso cu e comunidad di aeropuerto y ta crea un sentido fuerte di comunidad en general”, asina Angeline Flemming, Director of Health, Safety and Sustainability na AAA, a expresa.Tocante AUA AirportA AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 78% ta di Merca y Canada, 14% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

