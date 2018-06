Construccion dilanti scol Pius X ta pone cu lesnan ta caba 10 or y 30

Dilanti di Pius X School actualmente tin trabaonan di construccion cu ta tumando luga dilanti y patras di scol y esaki ta stroba e lesnan. Sra. Sheila Tromp, directora di Pius X School ta splica.

Pa cu esaki a reuni diabierna ultimo cu e minister di Enseñansa, mirando cu e situacion di construccion ta un strobacion di lesnan. Esaki door cu mester cera porta y bentananan di klas, pero e scol aki no tin airco, y esaki ta un situacion hopi fastioso. Directiva di scol kier sa kico a para di e resultado di welga di aña pasa.

Aki ta unda minister a duna splicacion na e team di Pius X School, pero e minister mes por a comproba con tractornan tabata baha santo y hisa santo. E minister a tuma un decision, caminda cu a tuma e decision, hunto cu directora di SKOA, pa scol ta caba 10 or y 30. E maestronan lo keda traha riba loke ta planning y demas reunionnan cu tin bou ora di scol.

Esaki sigur ta un situacion fastioso pa mayornan, pero esaki ta un situacion di emergencia. E no ta algo normal, no algo di tur dia. E ta na bienestar di e muchanan y e docentenan. A informa e mayornan na tempo, y scol a haya back up di e mayornan cu ta gradici pa e informacion y e stapnan cu scol ta tumando, mirando cu ainda ta boga pa airco den scol. Mayoria di scol mester di esaki.

Esaki ta keda pa loke ta e 4 simannan cu falta di les ainda, segun Sra. Sheila Tromp, directora di Pius X School.

Comments

comments