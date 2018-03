Construccion di casnan lo ta un reto den conhunto cu FCCA

Pa 8 aña largo a pasa y ainda no a wordo construi casnan social pa pueblo, y awor aki segun e ultimo rapportnan lo tin escases di casi 2600 cas na Aruba. Minister Otmar Oduber ta amplia mas ariba esaki.

Den maneho di gobierno ta para cu e meta ta pa construi un promedio di 1000 cas adicional, di cual 200 pa 250 ta cas social, casnan affordabel. unda e economia lo keda drive tambe y esaki a wordo demostra na Hulanda y lo bay busca pa triplica e cantidad di cas cu ta wordo contrui pa aña.

Pa cu esaki gobierno ta bezig cu un creacion di un instancia nobo unda cu e prioridad lo bay ta construccion di casnan economico pa acceso di pueblo. Minister a splica cu Kadaster lo bay wordo modernisa y nan lo bay saca un destaho publico unda lo cuminsa digitalisa henter Aruba den potret y carchinan pa por midi e terenonan den un forma electronico caminda cu lo mester haya e disponibilidad di entre 500 o 600 terenonan cu ta bay sali for di gobierno .

Tabata tin varios reunion cu FCCA anto siman pasa a conduci cu a wordo firma un MOU cu mester tin un acuerdo maximo den 5 siman pa cuminsa construi proximo aña un total 250 cas social. Door di traha e casnan mas economico, di cual ta bay bou di un otro stichting cu lo haci esaki. Awe un hende cu tabata warda pa un cas 15 aña anto awor aki lo ta haya e oportunidad di haya su propio cas economico saliendo for di un cas social, dunando mas espacio na e necesidad di tin casnan social.

Den e parti di otorga tereno, e parti mas importante ta e parti di mas importante ta e bouwvergunning. Na un forma transparente, unda lo bay pone reglanan nobo pa ora di dien in un bouwvergunning, pa habri e posibilidad y mira tecnologianan nobo, cu antes tabata hopi blanco-preto riba kico kier haci. Esakinan ta bay ta tecnologia nobo y resistente na un situacion di horcan of desaster. Lo bay brinda e oportunidad na FCCA, cu tabata tin e gana pa bay na tecnologianan nobo, pero door di condicionnann di DOW ta asina fuerte, awo lo bay brinda competencia na trahamento di cas na Aruba, segun minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber.

Comments

comments