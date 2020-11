Consientisacion di pueblo a bira mas grandi, hende a cuminsa kibra silencio y bin dilanti

Fundacion pa hende muhe den dificultad ta haci 25 aña di existencia. Sra. Magaly Maduro ta bisa cu por wak un periodo di crecemento den nan fundacion. For di 1995 cu sra. Dora Koolman a wak e vision a bay na notario pa logra cu fundacion por existi.

Sra. Maduro ta bisa cu manera fundacion nan por considera tristeza den e 25 aña pa motibo cu a wak casonan fatal. Un cu a tuma hopi atencion den comunidad ta na 2017 caminda e dos menor di edad a fayece pa motibo di violencia domestico.

Sinembargo por mira den e 25 aña cu e conscientisacion di pueblo a bira mas grandi y tin caso cu hende a cuminsa kibra silencio y bin dilanti. “Mas hende homber tambe ta papia di nan problema. Nos tin e mapa completo cu awo comunidad por ripara cua ta nos responsabilidad. Nos mester yuda otro pa drecha e situacion pa hende muhe, como hende homber y nos muchanan.”

Locual nan a ripara cu ora Covid a dal duro, nan ripara hende no por a yega fundacion pa motibo di nan pareha. Hende no tabata traha y ta riba ‘lockdown’ y nan a ripara basta caso cu peticion pa cuminda (den e historia di e fundacion a yena cantidad grandi di peticion).

Nan ta premira cu e pobreza lo sigui aumenta si Aruba su economia no drecha, turismo no drenta manera antes. E ta bisa cu e pandemia mester controla bon pero ta consciente cu mester traha duro riba e situacionnan aki.

“Violencia ta algo cu no por kita completamente pero si yuda alivia. Tambe ta premira cu muchanan lo bira victima di casonan cu lo haya, ta pidi pa comunidad ta mas consciente y yuda otro”, sra. Maduro ta comparti.

Pa locual ta trata e fundacion mes, nan ta agradecido cu por a logra expansion di e luga. Na January 2020 a haya bishita di staatsecretaris sr. Knops caminda a pone placa disponibel pa por engrandece unit y a logra haci 16 units mas. Esey ta bira mas posibel pa vang op hende.

Di parti Fundacion Hende Muhe Den Dificultad ta keda activo y trahando duro pa realisa proyecto ‘kizas pueblo no ta mir’e’ pero ta trahando duro. “Pronto comunidad lo haya sa di proyecto cu mas informacion.

Mensahe di sra. Maduro ta bisa cu si bo ta consciente di e situacion di violencia domestico y kier Sali di e relacion pa traha un plan di escape, wak pa tin paña y documento un caminda un luga sigur.

Por yama polis pa asistencia of yama fundacion na 5671670. Nan lo ta disponibel dianan di fiesta 24/7 ‘nos t’ey pa yuda pueblo’. “No ta necesario pa keda den un situacion cu un hende cu no stima of ta balora y ta keda maltrato. Mester tin dignidad en general pa no wanta maltrato.”

