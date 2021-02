Conservacion di tanki di awa na Rancho

Na 2020 Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) a finalisa e proyecto di e forno di Kalki den Rancho caminda a restaura e forno completamente. E proyecto a bay combina cu un curso tocante aplicacion di kalki riba obhetonan monumental. Awor SMFA lo cuminsa traha riba e plannan pa e conservacion di e Tanki di Awa den Rancho.

Den e caso di e tankinan di awa a opta pa conserva esaki den su estado actual pa e no sigui deteriora y no pa restaur’e completamente.

E diferencia cu un restauracion ta cu ora ta restaura un edificio of obheto monumental ta enfoca riba hiba e edificio of obheto bek na su estado original of apariencia anterior basa riba informacionnan colecta pa medio di fotografia, investigacion riba e monumento mes of informacion di e doñonan original. Den e caso aki hopi biaha e uzo historico durante añanan y e cambionan haci na e edificio cu paso di tempo no lo ta visibel mas.

En cambio ora ta trata di conservacion ta enfoca riba investigacion historico y tambe documentacion di e monumento den su estado actual y ta uza medidanan preventivo pa asina evita e monumento sigui deteriora. Pa esaki ta importante pa haci un bon studio di e materialnan pa asina evita uzo di material cu por afecta negativamente e material original.

Pa locual ta e tanki di awa den rancho SMFA a opta pa conserva e tanki den su estado actual.

Un di e motibonan principal ta cu no tin informacion ni fotografianan cu ta indica con e tanki tabata den su estado original na 1905.

Durante di e luna di februari lo tin un experto di Limeworks di Merca na Aruba cu lo haci un investigacion riba e material di e tanki di awa y asina por traha un plan pa conserva e tanki y asina evita e sigui deteriora. Esaki lo bira e prome monumento cu ta opta pa conserva na Aruba.

Pa awor nos ta cuminsa cu e fase di investigacion pa asina por traha e plan y bestek pa despues nos tene un destaho publico y asina ehecuta e proyecto pa conserva e tanki.

E tanki di awa den Rancho ta un monumento industrial construi na 1905 pa Cornelis Hendrik Eman. For di e tanki aki tabata bende awa cu particuliernan. Despues cu Eman a fayece na 1914 a stop di haci uzo di e tanki pa benta di awa.

E tanki di awa ta consisti di dos “renchi” pone riba otro di cual esun abou ta mas grandi cu esun ariba cu tin un circunferencia di aproximadamente 23,20 meter.

SMFA ta haci un yamado na personanan cu lo por tin fotografianan di antes di e tanki di awa pa porfabor comparti esakinan cu nos via di nos email: [email protected]

