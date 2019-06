Conservacion di Boto Miniatura Crioyo di Aruba pa medio di UNESCO Aruba

Final di aña 2017 Fundacion Rancho a hasi un peticion na UNESCO (Participation Programme 2018-2019) pa e proyecto “ Conserving the traditional Aruban miniature boat ”. Cu e proyecto aki Fundacion Rancho kier cuminsa cu e conservacion di Boto Miniatura di Aruba pa medio di tayer, documentacion y un exposicion.

E proyecto a wordo aproba mita di juli 2018, pero a dura mas o menos 6 luna prome cu e fondo a logra yega Aruba. Den e temporada 2017 pa medio 2019 Fundacion Rancho no a logra organisa niun competencia di boto miniatura. Alaves a cuminsa informa Minister di Infrastructura y Medio Ambiente di e precupacion cu tin pa locual ta e casebo di boto miniatura, esaki ta den hopi mal estado. E casebo aki ta ubica cant’i awa pariba di parke Wilhelmina. E peticion tabata pa renoba y of traspasa e casebo aki na nos fundacion cu lo encarga di e mehoracion y of renobacion di e casebo. Awor cu e proyecto di boto miniatura ta den proceso pa cuminsa ta hasi un suplica na e departamentonan concerni por fabor tuma e peticion na serio y duna nan sosten y apoyo na un proyecto cu ta enfoca riba herencia di Aruba pa e no bai perdi.

Historia di boto miniatura

Den pasado masha hopi boto tabata yega Aruba for di otro islanan den Caribe. Aruba tabata tin un comunidad grandi di piscadornan cu tabata pisca pa mantene nan famia. Trahameto di boto chicito probablemente a cuminsa ora cu mester a traha un replica chicito (miniatura) di e boto di bela grandi cu tabata nabega riba lama. Na dado momento tabata pusta cu boto chicito y asina competencia di boto chicito a cuminsa.

Na Aruba semper tabata organisa competencia di boto miniatura entre otro riba dia di La Reina. Famianan di tur bario di Aruba tabata competi cu otro. Comunidad completo tabata disfruta un dia bandi di lama ta wak botonan ta pusta cu otro. Miniatuur Zeil en boten Club Aruba tabata un di e organisadornan di e actividad aki, pero e club pa basta aña no activo mas. Fundacion Rancho a encarga di sigi cu e actividad aki, pero pa motibo di fondo no ta logra hasi esaki frecuentemente. Fundacion Rancho ta propone “Boto Miniatura” como herencia cultural intangible y ta trahando duro, awor pa medio di e proyecto (Participation Programme 2018-2019) pa boto miniatura di Aruba wordo reconoci como un herencia importante di Aruba.

Buscando boluntario

Fundacion Rancho ta semper ta organisa tur su actividad y proyectonan pa 9 aña caba cu ayudo di boluntarionan cu kier yuda duna un man of cu kier siña mas di e herencia y cultura di nos isla Aruba. Pa e proyecto di boto miniatura nos ta buscando:

* Fotografo: persona cu ta interesa den e thema/proyecto boto miniatura y kier saca potret durante tayer y actividad nan.

* Video Editor: persona cu tin afinidad cu Sound film & Editing

* Educador: persona cu kier duna presentacion/lectura na scolnan na Aruba

* Coordinador assistent: persona cu kier yuda coordina tayer y actividadnan di boto miniatura

* Helper: persona cu kier yuda den e preparacion y ehecucion di tayer y actividadnan di boto miniatura y pustamento di boto

* Helper den cushina: persona cu por traha snacks pa actividadnan

* Bartender: persona cu ta engarca cu BAR

Bo persona ta interesa di yuda nos como boluntario pa e proyecto Boto Miniatura di Aruba? Bo ta ceda cordialmente invita pa yega na Centro Di Actividad Rancho dia 13 di juni cuminsando pa 4.00PM te cu 6.00PM y inscribi como boluntario!

