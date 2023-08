Por ta dificil pa bebe suficiente durante tratamento di cancer. Bo por tin molester di por ehempel biramento di stoma. Den e articulo aki bo ta lesa consehonan practico pa yudabo bebe mas.

E importancia di bebe suficiente

Bebe suficiente ta importante pa tur hende. Ora nos bebe nos ta orina substancianan cu nos tin di saca for di nos curpa. Tambe ta importante pa nos bebe bon pa asina nos no deshidrata. Deshidratacion por ponebo sinti cansa of suf, y hasta por ponebo cay flauw.

Ora bo ta den tratamento di cancer, ta extra importante pa bo bebe bon. Tratamentonan manera chemotherapie (quimioterapia) y bestraling ta causa mas substancianan den bo curpa cu bo riñonnan tin di saca afor. Ora bo bebe suficiente, bo ta orina e substancianan aki mas lihe.

Con hopi mi tin di bebe ora mi ta den tratamento di cancer?

Mayoria biaha bo mester bebe entre 1.5 y 2 liter di likido pa dia. Esaki ta mas o menos 10 glas. Esey ta e cantidad cu normalmente tur hende mester bebe. No solamente awa ta conta, pero entre otro tambe koffie, te, lechi y juice.

Tin biaha bo mester bebe extra. Por ehempel ora bo tin un drain of bo tin molester di sacamento of diarea. Tambe ora bo ta soda hopi.

Ora bo haya cierto tipo di chemotherapie ta miho pa bo bebe por lo menos 2 liter pa dia. Semper puntra bo dokter of nurse kico ta miho den bo situacion.

Consehonan pa yudabo bebe suficiente

1. Cuminsa bo dia bebiendo 2 glas di likido. Por ehempel, ora bo desayuna bebe un glas di awa y un kop di thee. Haci esaki un custumber di tur mainta.

2. Hiba un boter di awa ora bo sali di cas. Di e manera aki bo tin awa semper na bo alcance.

3. Haci awa smaak mas dushi door di pone blachi di menta of pida fruta den un canica of boter.

4. No lubida di pone un canica of boter di awa den frishider. Asina bo tin awa frio den cas.

5. Duna te mas smaak cu lamunchi, apelsina of cane. Tambe bo por traha te cu gember.

6. Bo ta lubida di bebe? Pone un wekker of uza un app riba bo telefon pa yudabo corda pa bebe.

7. Come fruta y berdura cu ta contene hopi likido. Por ehempel patia, concomber y tomati. Bo por traha friu cu fruta tambe.

8. Purba variacion entre bebe awa, te, koffie y lechi. Esaki por dunabo mas smaak di bebe.

Kico pa haci ora no logra pa bebe suficiente?

Tuma contacto cu bo dokter si bo no por bebe suficiente pa motibo di molesternan manera biramento di stoma, sacamento of diarea. Den e dianan aki cu ta extra calor ta importante pa bo bebe hopi awa y hidrata bo mes.

Si bo kier mas informacion, bo por pasa libremente na nos Centro di Informacion na

Spinozastraat 9, net patras di Watertoren na Playa. Tambe por yama nos na 582-

0412 of bishita nos website www.kwfaruba.org