Conseho pa menor di edad haya e informacion corecto pa loke ta acto sexual

Sra Monique Giel Labad verpleegkundig tienenmoder consulent na Wit gele kruis a comenta cu e aña aki wit gele kruis ta forma parti di e campaña Mi Escogencia Tin Consecuencia y nos ta traha riba dos tereno, preventivo y curativo. Su persona ta haya e casonan ya caba ora e ta den e forma di curativo, unda nos ta forma parti na e campaña aki, unda actonan ireponsabel cu hoben ta trece cune na momento e tereno relacion den forma iresponsabel.

Ta mira esaki despues di 9 luna ora cu e hobennan sali na estado y con esaki a tuma luga durante temporada di carnaval. Mayoria biaha ta bou influencia di alcohol of droga, tambe bo ta haya cu esaki ta bin door di informacionnan corecto.

Ora nos di Wit Gele Kruis haya e casonan aki nos ta bay bek den e parti preventivo unda kier trece e informacion, durante charlanan na scol pero tambe pa pone e hobennan bira conciente na momento cu bo haya un yiu bou di e circunstancianan aki y kico esaki lo por trece cune.

Tin varios caso cu ya e menor ta na estado caba y ora e mayor ta haya sa cu e yiu tin basta luna na estado caba. Hobennan bou influencia di cualkier substancia tenne un relaciona cu un of mas persona tin consecuencia di un embaraso y malesa transmiti sexualmente y comportacion ireponsabel cu ta cay den man di bringamento y despues den man di husticia.

Ta bon pa mayornan papia cu nan yiunan menor di edad ora nan kier bay un actividad di carnaval no laganan bay nan so busca un supervision di un grandi responsabel pa nan no haya informacion di caya y nan ta bay den gruponan cu no ta saludabel y tin su consecuencianan. Conseho pa adultonan unda nos como mayornan ta e rolmodel sea ta esun cu ta conseha e menornan di edad y nan ta wak esaki riba caya y door di conseho por hiba un acto sexual responsabel y saludabel.

