Conseho pa esnan cu ta biaha pa Santo Domingo y Haiti

Na e momentonan aki tin un brote di African Swine Fever na Santo Domingo. Na Spaño esaki yama Fiebre Porcina Africana. Ta trata di un virus cu ta pasa masha lihe di un porco pa otro y ta ataca e bestianan aki fatalmente na un manera hopi lihe. E virus ta hopi resistente y ta keda bibo y activo den carni, carni procesa y productonan di porco contamina. Ehempel ta beleg y productonan den bleki.

Pa proteha e porconan di e criadonan local DVG/Veterinaire Dienst ta alerta tur pasahero cu destinacion Santo Domingo of Haiti pa no bolbe cu productonan cu ta traha di porco of cu ta bin for di un luga caminda ta cria porco. Tambe ta adverti pa alerta familiarnan y/of conocinan cu ta bin for di Santo Domingo of Haiti pa no trece e productonan aki. Lo confisca e productonan si acaso haya nan.

E virus ta uno cu ta ataca porconan y no ta pasa pa hende. Tur Hende mester percura pa no pasa e virus pa e porconan door di, por ehempel, duna e porconan cuminda contamina cu e virus ora di duna cuminda.

Laga nos evita trece e virus riba nos isla. DVG/VD ta pidi cooperacion y comprencion te proximo aviso.

