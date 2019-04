Consecuencianan di drumi cu lens den wowo

Yega cansa despues di tabata henter dia ariba abao y unico cos cu bo kier ta descancer. Pero bo ta lubida di kita bo lensnan. Kico ta pasa ora cu nos lubida di kita nos lensnan?

Según un estudio publica pa FDA, ora cu nos uza contact lens, ta necesario pa sigui, ‘al pie de la letra’ e cuido cu e specialistanan ta indica pa evita complicacionnan di salud.

Cuido di contact lens:

• Aplica cu mannan limpi: ta hopi importante cu ora cu bo ta uza lens bo haci esaki cu bo mannan limpi. De lo contrario bo lo por contamina e lens.

• Preferiblemente uza e ringvinger ya cu esaki tin menos forsa

• Haci e lensnan limpi cu’n likido special, dependiendo si nan ta hard of softlens: Si nan no wordo haci limpi cu’n likido special, bo por daña e lensnan.

Kico ta pasa si mi drumi cu mi contactlens?

En realidad ta depende di e oxigeno cu bo lensnan tin, entre mas oxigeno nan tin, miho. Si bo drumi cu contactlensnan, pa un lapso cortico di tempo, of pa un solo anochi eigenlijk e no lo mester trece mucho complicacion mas cu iritacion den wowo.

Pero si bo pasa e tempo, es decir, mas di un dia, e lo por provoca un infeccion ocular, por ehempel: conjuntivitis.

Sintomanan:

• wowo ta core awa

• wowonan ta bira cora

• kimamento di wowo

• stof den wowo

• vision wazig (den algun caso)

E uzo di contact lens ta cada biaha mas comun, ya cu e ta un alternativa poco invasivo pa mehora e vision. Pero si nos no ta cuida e lens, esaki por ta contraproducente.

Expertonan ta recomenda pa semper saca e lens prome cu drumi. Miho preveni, cu lamenta.

