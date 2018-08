Conscientisa miembronan riba nan rol den congreso

Sr. Hubert Dirks ta splica cu nan mester conscientisa e miembronan riba kico ta nan rol den congreso. E congreso ta un poder legislativo cu tin e rol di evalua e organisacion, evalua kico tur directiva a haci e ultimo tres añanan y e tin cu bin cu discusion of debatenan pa wak den ki direccion FTA mester bay. E no mester solamente wak e situacion di trahado, sino tambe e clase trahado den su totalidad y tur loke ta conta pa e trahado y su famia. Nan ta splica nan kico ta importante di e preparacion, kico ta e proceduranan durante e congreso, kico ta e reglamento di e debate y e reglamento di congreso, con e ta hinca den otro, y con ta haci mocionnan, etc. Esey ta yuda pa nan tin un congreso exitoso. Den un dia manera esaki, e miembronan ta trece otro puntonan dilanti. Nan ta trece tur e problemanan cu nan ta confrontando na pia di trabou of den comunidad. Por ehempel un grupo a papia di e poder di compra cu ta un problema y unda hende lo bay yega cu e situacion ey. Tambe a papia di con trahadonan no ta wordo trata manera mester ta na trabou. Nan ta kere cu inspeccion di parti di departamentonan di Gobierno, sigur e Departamento di Labor, lo hunga un rol importante den coregi e ilegalidad cu ta tumando luga na pia di trabou. Nan ta kere cu e sub-contratacion cu ta tuma luga y e leynan pa esey pasa, pero no manera e ta pasando na Aruba. Dor di esey lo ta na su luga pa e congreso cu ta bay bin pa nan tin mensahenan hopi cla y urgi Gobierno pa cumpli cu su tarea y laga departamentonan concerni haci nan trabou manera mester ta.