Dialuna marduga polisnan cu urgencia a presenta na un cas na Rooi Bosal pa un problema di familiar cu a bay for di man cu un persona tur na sanger. Vocero di Polis a duna di conoce cu pa 2’or marduga central di polis a haya e yamada di un caso di sea tiramento of ta hincamento y ora a yega na e cas a splica e patruya cu un yiu lo a hinca y tira su tata y despues hinke den auto y bay hospital.



Polis a yega hospital topa cu un auto staciona tur na sanger y un persona mascilino no ta reaccionando. A detene e chauffeur cu a Jason Mathilda.



Pa 2:25 dokter a constata morto di E.M di 54 aña di edad. Recherche y departamento tecnico a start investigacion na e cas y na e auto tambe.

