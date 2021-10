Conocido di Polis Matilda riba waverunner horta. For di trempan Matilda no kier a copera cu Kustwacht for di trempan despes cu el a horta e waverunner aki. A sigui e sospechoso for di Paardenbaai y notifica polis.



Tabata un persecucion grandi for di Playa te cu Barcadera sigui pa e lagoen di Balashi Spaans Lagoen unda aki Mathilda tabata keda draai y a menasa varios persona y hasta menasa e oficialnan. El a keda draai y manera el a mira metal shark yega el a intenta di huy ora a dal e cu paperspray.

Mathilda a bay te cu Area di Hotel unda el a keda por lo menos 30 minuut haciendo e dramanan na tur pier dilanti turistanan y tira awa.

