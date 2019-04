Conocido barbero a agredi dama na diferente ocasion a keda deteni

Pa algun luna caba tin un problema entre pareha cu a bira ex unda e homber lo ta agredi e dama y hasta persiguie. Diamars merdia dilanti e barber shop na Santa Cruz a start un problema entre e homber cu e dama. Unda lo tin ordo di no mag saca cos for di e luga. Aki e ex pareha a topa cu un dama cu lo ta frei cu e homber y cos a bay for di man agresion unda e dama a agredi e otro cu tabata tin share den e negoshi. Te hasta e homber a pusha e dama y agredie. E dama a bay warda pa entrega denuncia despues di rato e dama a bay su cas y eynan e homber conocido barbero a topa cune y aki e homber lo a golpia e fama formalmente. Riba caminda di Piedra Plat polis a topa cu e homber y a pare y asina a bay over na su detencion. Ambulans y polis tabata presente na cas di e dama. E caso sigur tin atencion na departamento di recherche.

