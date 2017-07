Conocemento di prome auxilio ta salba bida

Accidente, lesion, hemoragia, kemadura, ta situacionnan caminda cu bo no lo gusta ta, pero mester ta prepara pa cualkier di un di e eventualidadnan aki y p’esey ta importante sa di prome auxilio.

Norys Celis,fisioterapeuta y proveedor di prome auxilio di Venemergencia, ta afirma cu e miho prome auxilio ta prevencion. “Nos kier pa hende no tin mayor consecuencia, cu loke ami por haci primeramente ta reinteresa of rehabilita di e miho manera posibel, sin ta un costo economico of social,” Celis ta splica.

Na ora di duna prome auxilio,e proveedor ta señala cu prome cos cu bo mester tin ta sentido comun y imaginacion. “Bo mester por mira si mi ta bon. Si mi no ta bon, si mi no ta sano, mi no por yuda. Evalua e escena, pidi ayudo y busca proteccion.”

Evaluacion di un herido

E protocol di evaluacion inicial di un lesionado ta diseña pa atende tur tipo di persona, sin importa e gravedad cu e ta aden. Su funcion ta pa establece e prioridad di atencion na esaki, sigurando su adecuado maneho sin pone na peliger su bida. Prome cos cu tin cu realisa ta e hiperextension di e garganta y inmobilisa e cervical. Despues evalua e respiracion, mira e color, e temperatura y e humedad di e cuero. Una bes realisa e pasonan di ariba, ta momento pa midi pulso y evalua e estado di conciencia di e lesionado y pa e pupilnan responde adecuadamente cu luz. Despues ta pa kita paña di e persona buscando heridanan scondi y tapa e partinan cu a wordo descubri una bes cu a samina esaki.

Herida y Hemoragia

Celis ta aclarea cu si tin un hemoragia of sangramento, no ta realisa un torniquette como comunmente ta pensa, sino un verband compresivo. “Si ta pone presion directo na e zona of presion di tal manera cu e ta rekeri,”e ta comenta.

Si bo ta cu un herida, e socorista mester desinfecta y proteha su mannan. Detene e sangramento, haci e herida limpi (si e ta leve) cu awa y habon, si ta un herida grave, e mester realisa e protocol di evaluacion inicial,cubri’e cu un paña muha, tur loke a sali for di e curpa (organo, weso, etc.). Importante, nomester extrae obhetonan claba, sino fihanan pa nan no move durante e traslado y haci esaki di forma rapido y cuidadoso.

Fuente: www.eluniversal.com