Conoce nos Tribon Bayena

Na nos dushi Papiamento nos ta yam’e Tribon Bayena, na Ingles e ta yama Whale Sharky su number cientifico ta Rhinocodon Typus. E ta e especie di tribon mas grandi na mundo y e pisca mas grandi cu ta na bida. E especie aki ta crece te cu 13 meter largo aunke den pasado a documenta uno mas grandi di 18 meter.

E tribon bayena por biba entre 70 pa 100 aña. E tribon aki tambe ta un especie protegi pa leynan local y internacional por medio di e decreto nacional ‘bescherming inheemse flora en fauna’. En corto ta prohibi pa mata e especie aki.

Directie Natuur en Milieu den anticipacion pa World Ocean Day, dia 8 di juni 2019, ta acerca pueblo pa haci un yamada na comunidad, specialmente e piscadonan, buceadonan, diving companies y aficionadonan di fotografia y videografia bou di awa pa yuda DNM y Aruba registra por medio di foto of video e Tribon Bayenanan den cercania di nos awanan teritorial. Asina nos por logra haci un investigacion y establece datonan necesario.

Con ta reconoce e Tribon Bayena?

E Tribon Bayena su cabes ta plat y grandi. Por distingui e bayena for di e otronan dor di su size enorme, color y manchanan unico den forma di “checkboard” ariba su lomba. Pues e spotnan y strepinan cu ta riba su lomba.

Ta di suma importancia pa informa pueblo cu e bayena ta riba e lista Internacional di IUCN, Red List Species, como uno VULNERABEL. IUCN Red List ta e organo cu ta registra e especienan cu ta bou menasa pa stop di existi ( Threatened Species). Funda na 1965, e ta e sistema di inventarisacion mas completo conoci mundialmente pa conservacion di e status di especienan biologico. E ta uza criterianan pa evalua fasenan di extincion y riesgonan pa centenares di especie y subespecie di mundo.

Reino Hulandes a propone tambe pa pone e especie Tribon Bayena riba e lista di CITES unda e pisca aki ta prohibi pa mata y haci comercio cun’e. Por ehempel bende su carni of partinan di su curpa manera e fin of kaak.

Conservacion di especienan di lama manera e tribon tambe ta forma parti di e SDG#16. Bida bou lama como e un di e metanan mundial pa un desaroyo sostenibel. DNM su pagina social di facebook lo ta e medio unda por cuminsa manda e fotonan. Tambe DNM su e-mail general ta [email protected]

